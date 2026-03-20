Triple choque en un peligroso cruce de la Ruta 7 en Centenario: hospitalizados y fuga tras el accidente

Un violento triple choque se registró este viernes por la tarde en uno de los cruces más complicados de la Ruta 7, a la altura de la estación de servicio Puma de Centenario. El siniestro dejó como saldo seis personas hospitalizadas —entre ellas dos menores— y un conductor que se dio a la fuga y es intensamente buscado.

Violento accidente sobre la Ruta 7 en Centenario

Según detalló el portal Centenario Digital, el hecho ocurrió alrededor de las 18, cuando una camioneta Volkswagen Amarok habría realizado una maniobra imprudente que desencadenó la colisión. Según las primeras informaciones, una Renault Duster impactó contra una Ford Ecosport, que a su vez fue desplazada hacia el carril contrario y terminó chocando de frente contra un Chevrolet Agile.

Los tres vehículos quedaron sobre la calzada, lo que generó un fuerte congestionamiento y obligó a interrumpir el tránsito en la zona. Personal de Bomberos Voluntarios, efectivos de la Comisaría Quinta y profesionales del hospital Natalio Burd acudieron rápidamente al lugar para asistir a las víctimas.

Desde el cuartel de bomberos le informaron al medio local que atendieron a seis personas, todas conscientes al momento del rescate y con el cinturón de seguridad colocado. Posteriormente, fueron trasladadas al hospital para una mejor evaluación.

En paralelo, se inició un operativo para dar con el conductor de la Amarok, quien se habría retirado del lugar tras provocar el choque. Para ello, se analizan cámaras de seguridad de la zona.

Una vez retirados los vehículos, fue necesario limpiar la cinta asfáltica, que había quedado cubierta de restos plásticos y aceite, antes de normalizar la circulación.



