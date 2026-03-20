Cómo funcionará el Mercado Concentrador de Neuquén durante este fin de semana largo de marzo 2026

El Mercado Concentrador del Neuquén informó que el próximo lunes 23 de marzo, feriado puente en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, abrirá sus puertas en su horario habitual de 6 a 11.

El Mercado Concentrador de Neuquén abrirá el feriado puente

La jornada se presenta como una oportunidad para que vecinos, vecinas, comerciantes y público en general realicen sus compras y accedan a los beneficios del formato mayorista, con precios convenientes y productos de calidad.

Con más de 120 puestos, el predio ofrece una amplia variedad de productos frescos: frutas y verduras, carnes, pollos, huevos, lácteos, pastas, bebidas, condimentos y artículos de almacén. Además, se pueden encontrar descartables, alimentos para mascotas y forrajes, entre otros rubros.

El Mercado está abierto a todo público, permitiendo tanto a comerciantes como a particulares comprar por caja o bulto cerrado, lo que se traduce en mejores precios, mayor cantidad y calidad garantizada.

Desde la organización destacaron que comprar en este espacio permite ahorrar dinero gracias a la compra directa, optimizar el rendimiento de los productos y reducir el desperdicio al elegir alimentos frescos y de estación.

Ubicado sobre la Ruta 7, en el Parque Industrial de Centenario, el predio se encuentra a solo 10 minutos del centro de la ciudad de Neuquén, con accesos ágiles y estacionamiento disponible para distintos tipos de vehículos.

El Mercado Concentrador del Neuquén se consolida así como el principal polo agroalimentario de la región, donde es posible encontrar todo en un solo lugar, con productos directos de la tierra y estándares de calidad garantizados.

Para más información, se puede consultar su sitio web oficial o seguir sus redes sociales, donde se publican novedades y promociones.