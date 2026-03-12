Irá a juicio el conductor de la camioneta cuyo carro se desprendió y mató a un motociclista en Centenario

La justicia neuquina dio un paso decisivo para esclarecer la responsabilidad penal tras el fatal siniestro vial ocurrido el año pasado en el Acceso Jaime de Nevares. En una audiencia de control de acusación realizada hoy, el juez de garantías Cristian Piana resolvió elevar a juicio la causa contra el conductor de una camioneta Chevrolet S10, acusado de provocar la muerte de un joven motociclista.

Un anclaje deficiente: la clave del siniestro

Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 5 de mayo de 2024, cerca de las 21:35 horas. El imputado circulaba por el acceso mencionado cuando, al llegar a la intersección con la calle rural 20, la falta de medidas de seguridad se volvió fatal.

La investigación determinó que la camioneta arrastraba un carro de fabricación casera que carecía de un sistema de anclaje adecuado. En un tramo curvo del camino, el carro se desprendió por completo, invadió el carril contrario e impactó de frente contra una motocicleta Honda CG 150.

Víctimas y consecuencias del impacto

En la motocicleta viajaba Agustín Alexis Alvarado, quien murió en el acto producto de un traumatismo de cráneo grave y múltiples politraumatismos.

Su acompañante sobrevivió al impacto, pero sufrió heridas de extrema gravedad que incluyeron contusión hemorrágica cerebral y pulmonar, neumotórax y lesiones en el bazo. Además, prensetó múltiples fracturas faciales y mandibulares. Estas lesiones le provocaron una incapacidad laboral y física de, al menos, 60 días.

Calificación legal y pedido de pena

La fiscal del caso, Lucrecia Sola, junto a la asistente letrada Dolores Franco, calificó el accionar del conductor como homicidio culposo en concurso ideal con lesiones graves culposas. La acusación hace hincapié en la «conducción negligente y antirreglamentaria», señalando la responsabilidad directa del imputado sobre el estado del vehículo y su remolque.

La querella que representa a los familiares de Alvarado adhirió en su totalidad al planteo de la fiscalía.

Pese a la gravedad del hecho, la fiscalía adelantó que, en caso de que el tribunal dicte un veredicto de culpabilidad, la pena a solicitar no superará los tres años de prisión.

Próximos pasos: el debate oral

Tras la validación de las pruebas ofrecidas, el juez Piana dispuso la apertura de la etapa de juicio, la cual estará a cargo de un tribunal unipersonal. En los próximos días, la Oficina Judicial deberá determinar la fecha y hora para el inicio del debate que buscará dar una sentencia definitiva a este caso que conmocionó a la localidad de Centenario.