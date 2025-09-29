Triple femicidio en Florencio Varela: se negó a declarar el detenido que habría cavado los pozos y suman nuevas detenciones

El caso del triple femicidio de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) sumó este lunes nuevos capítulos con la negativa a declarar de uno de los detenidos y el arresto de una nueva sospechosa.

Ariel Giménez, de 29 años, señalado como el hombre contratado para cavar los pozos donde fueron enterrados los cuerpos de las jóvenes —posteriormente cubiertos con una carpeta de hormigón—, se negó a declarar ante el fiscal Adrián Arribas, según confirmaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas. Se trata del sexto detenido en la causa.

Por otro lado, Florencia, sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro —acusado de manejar la camioneta blanca utilizada para trasladar a las víctimas desde La Matanza hasta Florencio Varela— fue apresada este lunes tras brindar una entrevista televisiva en el canal A24. La mujer aparece en imágenes de cámaras de seguridad dentro del auto de apoyo junto a su tío.

El operativo fue encabezado por efectivos de la DDI La Matanza y la Policía de la Ciudad, que esperaron a que terminara la entrevista junto a su abogado, Guillermo Endi. «Mi asistida es inocente», declaró el defensor, al tiempo que denunció amenazas contra su representada. La joven será trasladada a La Matanza en carácter de “partícipe”.

Siete personas fueron detenidas hasta ahora en el marco del caso, mientras tanto, los líderes de la banda continúan prófugos

Con esta nueva detención ya son siete los apresados en el marco de la investigación. Los primeros en ser capturados fueron Miguel Villanueva Silva (25), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Ibarra (19) y Andrés Parra (18), actualmente alojados en el complejo penitenciario de Melchor Romero, en las afueras de La Plata.

En tanto, Sotacuro —de nacionalidad boliviana pero con DNI argentino— fue arrestado el viernes en la localidad fronteriza de Villazón y extraditado de inmediato. Según la investigación, fue el chofer del vehículo en el que se trasladó a las tres jóvenes antes de ser asesinadas.

Mientras tanto, siguen prófugos Julio Valverde, alias «Pequeño J», sindicado como líder de la banda y presunto autor intelectual de los homicidios, y su mano derecha, Matías Agustín Ozorio (23), sobre quien pesa una orden de captura internacional.

Con información de Noticias Argentinas