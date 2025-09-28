Triple femicidio en Florencio Varela: el fiscal ordenó la indagatoria para los últimos dos detenidos

El triple femicidio en Florencio Varela sumó dos detenidos en las últimas horas. Este domingo, el fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Arribas, ordenó la indagatoria de los últimos dos detenidos por la causa que investiga el femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutierrez.

Los últimos dos detenidos, Ariel Giménez y Víctor Sotacuro Lázaro serán indagados este lunes por haber sido quienes cavaron el pozo para descartar los cuerpos de las tres chicas de La Matanza. Victor Sotacuro Lázaro fue aprehendido este sábado en un hostal de Bolivia.

Ariel Giménez, detenido por encubrimiento en el caso de los crímenes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, será indagado por la mañana. En cuanto a Víctor Sotacuro Lázaro, quien llegaba este domingo a Buenos Aires desde Bolivia, su presentación ante el fiscal Carlos Arribas depende de la decisión del juez de Garantías.

Si el magistrado lo deriva a una unidad del Servicio Penitenciario Federal, Arribas tendrá que solicitar la audiencia para el martes o miércoles; si, por el contrario, lo aloja en una comisaría, Sotacuro Lázaro, acusado de homicidio calificado, podrá ser indagado este mismo lunes.

Cómo detuvieron al sexto involucrado en el triple femicidio de Florencio Varela

La captura se concretó en Florencio Varela durante una serie de allanamientos que también incluyeron la localidad de Isidro Casanova, en la zona oeste del conurbano bonaerense. Según trascendió, Giménez habría sido contratado por la banda narco investigada para realizar el entierro de las víctimas, aunque no habría participado directamente de los asesinatos.

Un chofer de aplicación aportó información clave que permitió dar con el sospechoso. Declaró haber trasladado a un hombre con una pala y un parlante desde la vivienda donde se cometió el crimen hacia otro domicilio vinculado a la investigación.

Los otros detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela

Con Giménez ya son seis los arrestados en el caso. Los primeros cuatro fueron capturados el pasado miércoles: Miguel Villanueva Silva (25), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Ibarra (19) y Andrés Parra (18). Todos permanecen alojados en el complejo penitenciario de Melchor Romero, en las afueras de La Plata.

A ellos se sumó el viernes Lázaro Víctor Sotacuro, de nacionalidad boliviana pero con DNI argentino, detenido en Villazón (Bolivia), en la frontera con La Quiaca, Jujuy. Está acusado de ser el chofer de la camioneta blanca que trasladó a las jóvenes desde La Matanza hasta Florencio Varela, donde fueron asesinadas.