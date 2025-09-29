Triple femicidio en Florencio Varela: Kicillof pidió a Javier Milei una «estrategia nacional» contra el «narcotráfico»

A días del triple femicidio que tuvo lugar en Florencio Varela, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló al respecto. Entre acompañamiento a las familias y allegados de las víctimas, pidió al Gobierno que se convoque a una mesa nacional de gobernadores y trabajar en conjunto la problemática del «narcotráfico».

En una conferencia de prensa, Axel Kicillof reclamó al Gobierno Nacional una respuesta ante el avance del narcotráfico en el país. Aseguró que es un «tema internacional» pero que «afecta a todo el territorio de la Argentina». Para esto, pidió que se realice una mesa de trabajo nacional junto a los gobernadores.

“Es absurdo pensar que se va a poder resolver de un lado o del otro de la General Paz o sin el concurso y el trabajo conjunto con la justicia federal y con las fuerzas federales. No me interesa que la ministra (Patricia Bullrich) sea candidata. Se necesita una estrategia seria nacional para el combate al narcotráfico. Seria y nacional, acompañada de inversión, como hace la provincia de Buenos Aires, por supuesto, en un trabajo permanente y continuo, invirtiendo en medios, en tecnología, en agentes, en equipamiento”, dijo.

Triple femicidio en Florencio Varela: Axel Kicillof mostró su apoyo a las familias de las víctimas y aseguró que se trata de un «narcofemicidio»

Siguiendo la línea de lo ocurrido, Kicillof brindó un mensaje a los familiares y allegados de Lara, Brenda y Morena:

“Quiero expresar nuestro pesar y darle nuestro pésame, nuestro abrazo a las familias, a los amigos, a los deudos de Lara, de Brenda, de Morena. La verdad que hemos sido testigos como sociedad, la sociedad entera, de un hecho estremecedor. Estamos todos conmocionados por esto y por supuesto que nada, pero absolutamente nada explica ni justifica el nivel de violencia, el nivel de sadismo”.

Sobre la investigación judicial detalló que el hecho es un «homicidio calificado por el concurso de dos o más personas por la alevosía del ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”, pero fue definido por el mandatario como un “narcofemicidio por estos componentes. Fue preparado, premeditado, planificado y con un intento de ocultamiento de los cuerpos”.