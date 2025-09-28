Triple femicidio de Florencio Varela: «Pequeño J», sus rastros financieros y los vínculos con los que buscan atraparlo

El caso del triple femicidio en Florencio Varela sumó un nuevo capítulo con el operativo nacional e internacional desplegado para dar con el principal prófugo: el narco peruano conocido como “Pequeño J”. La Justicia emitió una orden de captura contra Tony Janzen Valverde Victoriano, acusado de ser el autor intelectual de los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

La investigación avanza con cinco detenidos, pero todas las miradas están puestas en el joven de 20 años, señalado como quien habría planeado la masacre y que hoy es buscado bajo alerta roja de Interpol.

Operativo y las hipótesis de los investigadores

De acuerdo a fuentes del Ministerio de Seguridad, los investigadores manejan dos hipótesis principales sobre el paradero de “Pequeño J”. Una sostiene que continúa en Argentina, moviéndose de casa en casa para evitar ser detectado. La otra indica que pudo haber escapado hacia Perú, Bolivia o Paraguay, aprovechando los pasos fronterizos.

Ante esa posibilidad, se reforzaron los controles en las zonas limítrofes, especialmente en el norte del país. La búsqueda se desarrolla contra reloj, con un amplio despliegue de fuerzas federales y provinciales.

Vínculos dentro de la banda

En paralelo, la investigación judicial confirmó un dato clave: «Pequeño J» mantenía un vínculo directo con Miguel Villanueva Silva, uno de los sospechosos detenidos, señalado como propietario de la casa en Florencio Varela donde fueron hallados los cuerpos de las jóvenes.

Ese lazo lo ubica dentro del círculo más íntimo de los imputados por la masacre y refuerza la sospecha de que Valverde no era un actor secundario, sino que ocupaba un rol de liderazgo en la banda narco investigada.

Transferencias millonarias hacia Perú

Otro hallazgo que complica su situación surgió del análisis de movimientos financieros. Según confirmaron fuentes judiciales a TN, en los últimos dos años se realizaron transferencias por miles de dólares desde Argentina hacia Perú, a través de la empresa Western Union.

El dinero tenía como destino Bagua, un pueblo peruano donde reside la familia de «Pequeño J» y gran parte de su entorno cercano. La hipótesis es que allí se organizaba un sistema de recaudación para enviar fondos obtenidos en Argentina, posiblemente vinculados al narcotráfico.

Perfil violento y rol en el crimen

Tony Janzen Valverde nació en La Libertad, Perú, y desde joven mostró un perfil violento. Investigadores lo describen como «sanguinario» y dispuesto a disciplinar a su gente sin límites.

Según la causa, habría diseñado cada detalle del crimen: desde la supuesta fiesta como trampa hasta la transmisión en vivo de los asesinatos. Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron llevadas desde Ciudad Evita hasta la vivienda de Florencio Varela, donde fueron asesinadas.

Los allanamientos recientes

En las últimas horas, la policía allanó un búnker narco en Isidro Casanova que funcionaría como refugio de «Pequeño J». Allí se secuestraron una pistola Glock calibre 40, 50 municiones y otros elementos de interés para la causa.

La medida se suma a una serie de operativos en el conurbano bonaerense que buscan detectar puntos de apoyo de la organización criminal y cercar al prófugo más buscado del caso.

La situación de los detenidos

Mientras tanto, cinco personas permanecen detenidas por el triple femicidio. Cuatro de ellos están alojados en el penal de Melchor Romero, en La Plata, mientras que el último ingresó recientemente a la cárcel de máxima seguridad de Gorriti, en Jujuy.

La investigación apunta a desarticular la red completa detrás de los asesinatos y, al mismo tiempo, dar con el paradero de Valverde, cuya captura es considerada clave para avanzar hacia el juicio.