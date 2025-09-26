Turismo desde siempre: 40 años de una Cámara que perfecciona el motor de Bariloche

«En cuatro horas de vuelo, los aviones la unen diariamente con Buenos Aires, trenes rápidos dotados de las mayores comodidades llevan a millares de turistas desde todos los puntos de la República y las rutas, que también comunican desde todos los lugares con esta región del sur, hacen que Bariloche quede a un paso”. Estas eran las palabras que se escuchaban en los cines del país a finales de los años ‘60, antes de cada función. Grabadas por el locutor Oscar Pérez Carreras, así se difundían las bondades de la ciudad, tanto en verano, como en invierno, sin internet ni redes sociales, apenas en los inicios de la esperada televisión.

Las imágenes en blanco y negro de ese video, atesoradas en la página web de la Secretaría de Turismo de la ciudad lacustre, hablan de una época dentro de un proceso mucho más grande y que había empezado varias décadas atrás, gracias a la puesta en valor de los atractivos que la naturaleza concentró en ese rincón de la Patagonia y a las posibilidades de esparcimiento que fue sumando Bariloche. Desde que comenzó la urbanización, recién recibió las ventajas de sumarse al ramal ferroviario en 1934, como paso necesario para definir el perfil económico y las características actuales.

Desde Capraro y Frey

Esquiadores en el Cerro Otto | Foto: Julio Comezaña. C. 1935 | Archivo Visual Patagónico.

Repasos históricos ubican en esos inicios al poblador Primo Capraro, por ejemplo, como uno de los impulsores de la actividad turística, elegida en sus comienzos por visitantes de la alta sociedad porteña. Alentados por lo que fue el Parque Nacional del Sud, dirigido por Emilio Frey (1922), más tarde se sumaron las obras de infraestructura que impulsó Exequiel Bustillo ya desde Parques Nacionales, marcando allí la presencia del Estado argentino.

Con los años, llegó la promoción del “turismo social”, la provincialización del territorio y más tarde, la sanción de la ley rionegrina de Turismo, todo mientras la comunidad barilochense no paraba de crecer. Así quedó atrás inevitablemente la idea de “pueblo”, entre el Nahuel Huapi y las montañas, para convertirse en un punto del país que se profesionalizó para estar a la altura del turismo nacional, soñando con el internacional que hoy ya arriba al aeropuerto “Teniente Luis Candelaria”.

Trabajo conjunto

Edición impresa de RÍO NEGRO, Marzo 1984/ Foto: Archivo.

“La Cámara nació como una necesidad en los años ‘80, cuando varios dirigentes se dieron cuenta de que era el momento adecuado para conformar un espacio que nucleara a todas las actividades vinculadas, para trabajar en pos del ‘Bariloche del futuro’”, recordó Héctor Barberis, presidente entre 1998 y 1999. Abocado a la ciudad y a la Zona Andina, el grupo dio sus primeros pasos en marzo de 1984, como aún se puede leer en el Archivo de Diario RÍO NEGRO, para recibir formalmente su personería jurídica en enero del año siguiente.

Hasta ese entonces, contó el empresario, cada sector avanzaba por su cuenta, pero en un punto, recurriendo a los mismos interlocutores, con quienes debían tocar los mismos temas. Por eso acabaron reconociendo que “hacía falta unirnos, tener el mismo discurso y el mismo horizonte a seguir. Eso fue madurando y creciendo, con las alegrías y sinsabores que toda vinculación grande de este tipo puede traer, pero felizmente salió adelante, hoy es una institución muy fuerte”, valoró.

Foto: Archivo RÍO NEGRO.

Teodoro Sambracos (presidente – Asociación Hotelería, Bares, Confiterías y afines), Gustavo Ezquerra (vice – Agentes de Viajes), Hugo Copertari (secretario – Área Catedral), Pablo Frisch (tesorero – Comercio e Industria), Alberto Del Piano (vocal 1° – Hotelería) y Héctor Barberis padre (vocal 2° – Agentes de Viajes) fueron los integrantes de la primera Comisión provisoria, según guardó para la posteridad la noticia publicada por este medio, en su edición impresa del 13 de marzo de 1984.

Cuando ya estaban establecidos legalmente, pronto les tocaría pronunciarse, por ejemplo, frente a intentos de aplicar normativas nacionales, como los impuestos que se pretendió cobrar a quienes viajaran al exterior, para evitar el éxodo de turistas argentinos.

Allí, desde su lugar, la Cámara ya pregonaba: “se requiere que las autoridades asignen al turismo la importancia que realmente tiene, como actividad generadora de genuinos recursos en divisas», superada sólo por la exportación de cereales”.

El incremento de frecuencias aéreas para acortar tiempos y distancias fue una necesidad cumplida con el tiempo que aseguró el arribo de visitantes de grandes ciudades y de otros países.

“Es un placer ver el movimiento de aviones a toda hora”, sostuvo Barbieris.

Finalmente en los ‘90 nacería “nuestro famoso Emprotur”, agregó el referente, para sumar en la historia al Ente Mixto de Promoción Turística. “Le pusimos mucho esfuerzo y trabajo entre muchos dirigentes, para instalar y promover a Bariloche no sólo en lo zonal, nacional, sino en lo internacional también. Hoy con alegría vemos que el camino transitado ha sido bueno”, concluyó.