Turistas con discapacidad visual denuncian discriminación en el Teleférico Cerro Otto en Bariloche

Una pareja de turistas con discapacidad visual denunció que se les impidió el acceso al Teleférico Cerro Otto y la Fundación Sara María Furman deberá dar explicaciones este jueves ante la Dirección de Gestión para Personas con Discapacidad.

La pareja alegó malos tratos por parte de una empleada que se negó a permitirles subir a los medios de elevación pese a que dos personas se habían ofrecido voluntariamente como acompañantes responsables.

“Discriminatorios y encima con mal trato. Y cero humanidad. Vamos al teleférico del Cerro Otto en Bariloche con Lorena y los nenes, dos adultos responsables con discapacidad visual, y nos dicen que no podemos subir, porque según la normativa (ya discriminatoria) tenemos que ir con alguien que nos acompañe”, publicó Pablo Lecuona en sus redes sociales que visitó la ciudad días atrás, junto a su esposa Lorena y sus dos hijos, de 1 y 5 años.

“Ante esto -continuó-, los chicos que estaban detrás nuestro dicen, también como adultos responsables, nosotros los acompañamos. Pero no, (nos dicen) que no podíamos subir igual, que era una montaña, que reclamando estábamos estorbando y que no podíamos subir con cualquier acompañante”.

A raíz de esta situación, la coordinadora de la dirección municipal, Helen Tobar, acordó «un abordaje conjunto» con Sonia Gutkin, responsable de la Oficina Municipal de Información y Defensa al Usuario y Consumidor (Omiduc) y decidió convocar a la parte denunciada.

Lecuona denunció el maltrato por parte de los empleados, “con formas horribles, gritando, diciendo que era un lugar privado y ellos podían no dejarnos subir, que los dejemos trabajar y no estorbemos”. “Es sencillo: si porque ellos no pueden brindar la seguridad requieren un acompañante, o aceptan a quien va voluntariamente de acompañante, o si no confían en los acompañantes, que pongan ellos personas responsables y calificadas (supongo que con licencia de conducir ciegos), para que acompañen”, objetó el hombre.

Lecuona señaló que, una vez que les indicaron que no podrían subir, pidieron una nota por escrito en la que manifestaran por qué: “Nos tuvieron esperando más de una hora con los chicos, por supuesto sin siquiera ofrecer un asiento ni nada amable y nos dieron una nota, donde justifican su derecho a no dejar subir a alguien, pero no dicen por qué no nos permitieron”.

Tobar registró la denuncia de la pareja y solicitó la constancia de la denuncia policial, el video registrado por Lecuona y la respuesta de la Fundación Sara María Furman.

«Como parte de la sanción, la Fundación deberá recibir capacitación en atención inclusiva para la totalidad de su personal, incluido su representante legal, a fin de prevenir casos similares e instar a un correcto uso del lenguaje referido a las personas con discapacidad», indicó Tobar, al tiempo que aseguró que la presentación también podría remitirse al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

La funcionaria municipal aseguró que, más allá de esta denuncia, tomó conocimiento de casos similares vinculados a personas con discapacidad y a la Fundación Sara María Furman que «no fueron oportunamente denunciados pero que serán también remitidos a Omiduc para su tratamiento conjunto«.

Lecuona lamentó la situación vivida: “Es una pena, porque veníamos con muy buenas experiencias en Bariloche, con gente muy bien dispuesta y amable, e incluso, cuando fuimos al refugio del Cerro Otto por un camino lleno de nieve y hielo, vino el puestero y no nos dijo que no podíamos estar ahí por tener discapacidad visual. Amablemente nos preguntó como podía ayudarnos y nos acompañó hasta el refugio”.