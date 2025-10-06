Últimos días para postularse como Defensor del Pueblo de la Nación y Procurador Penitenciario: los requisitos

La Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo informó que se encuentran abiertos los procesos de selección para cubrir los cargos de Defensor del Pueblo de la Nación y de Procurador Penitenciario. Hay tiempo para presentar las postulaciones hasta este miércoles 8 de octubre de 2025. Conocé los lineamientos, condiciones y plazos.

Según detallaron desde el organismo, los interesados podrán presentar la documentación requerida de manera presencial en la oficina de la Comisión, ubicada en Av. Entre Ríos 149, piso 6, Oficina D, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 18 horas. También se habilitó la postulación de manera virtual a través del correo electrónico defensoria@senado.gob.ar.

Cuáles son los requisitos para Defensor del Pueblo y Procurador Penitenciario

Para el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación, los requisitos establecidos en la ley 24.284 son: ser argentino nativo o por opción y tener 30 años de edad como mínimo. Los postulantes deberán adjuntar copias de su currículum vitae, DNI, certificado de antecedentes penales y de deudores alimentarios. En caso de poseerlo, también el título terciario o universitario.

En el caso del puesto de Procurador Penitenciario, la ley 25.875 exige ser argentino nativo o por opción, tener un mínimo de 30 años, poseer título de abogado y acreditar experiencia en la defensa de los derechos humanos y en el ámbito del derecho de ejecución penal. La documentación a presentar es la misma que para el otro cargo, incluyendo obligatoriamente el título universitario.

Para acceder a los documentos de consulta, como las resoluciones, los lineamientos para el proceso de selección y el listado actualizado de postulantes, se puede visitar el sitio oficial de la comisión en la web del Senado: https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/info/103