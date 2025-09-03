Un camión cargado de autos despistó camino al paso Cardenal Samoré de Neuquén

En medio de una mañana marcada por la nieve, un camión que transportaba autos despistó camino al paso Cardenal Samoré de Neuquén. El hecho ocurrió a unos 7 kilómetros del paso fronterizo, este miércoles. Dada la cercanía, el conductor fue derivado al puesto sanitario del cruce de fronteras. Autoridades locales confirmaron que el chofer está fuera de peligro.

Desde la agrupación de Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura informaron que fueron alertados del siniestro a las 8:40. El despiste ocurrió en la zona de Laguna Totoral, en el kilómetro 5. Señalaron que el accidente tuvo lugar en la zona de curvas.

Al lugar, también acudieron trabajadores del hospital Dr. Oscar Arraíz y efectivos de la comisaría 28. Los bomberos comunicaron que en el sector se procedió «a realizar las tareas de seguridad vehicular y prevención del incidente»

Prevén corte en la Ruta 231 de Neuquén por un camión que despistó

En tanto, el subsecretario de Seguridad y Ordenamiento Vial de Villa La Angostura, Milton Maraboli, informó a Diario RÍO NEGRO que: «El chofer estaba siendo asistido en las instalaciones del paso, pero no revistió lesiones».

Bomberos, personal de salud y la policía trabajaron en el lugar. Foto: gentileza.

A su vez, comunicó que «se interrumpió brevemente durante las diligencias, pero el vehículo no obstruye la calzada». Sin embargo, adelantó que «seguramente cuando vayan a retirarlo vamos a tener que trabajar sobre la ruta».