VIDEO | Un camión de YPF quedó atascado en una subida empinada en Bariloche

Un camión de la empresa YPF quedó atascado en la calle Ruiz Moreno, al intentar cruzar Mitre, en el centro de Bariloche, este viernes minutos antes de las 8. El conductor no pudo maniobrar y decidió pedir ayuda. Los inspectores de tránsito, de inmediato, llegaron al lugar para desviar los autos que circulaban por ese sector.

A esa altura, la arteria Ruiz Moreno presenta una subida sumamente empinada que suele ser cerrada por la Dirección de Tránsito los días de nieve o hielo para evitar accidentes. Por eso, sorprendió que el camión que transporta combustible tomara por ese camino.

«Creemos que el conductor es nuevo y le pifió el GPS porque los camiones siempre toman por Diagonal Capraro que no presenta dificultades«, dijo uno de los inspectores de tránsito que cortaba la calle Mitre. Sucede que es el momento de más tránsito en la mañana en ese sector de la ciudad.

En ese momento, una grúa se acercó al lugar para acarrear el camión por Ruiz Moreno hacia Diagonal Capraro. «El conductor dijo que pensó ir hacia atrás pero la bajada es empinada y el camión está cargado de combustible así que era un riesgo que se le fuera de control el vehículo. Por eso, intentarán sacarlo hacia arriba», acotó el inspector.