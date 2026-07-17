Un descarrilamiento parcial obligó a evacuar a los pasajeros del Tren Patagónico

Tren Patagónico trabaja en la evacuación de pasajeros tras un incidente.

Personal de Tren Patagónico trabaja para restablecer las condiciones operativas del servicio Viedma–Bariloche, luego de que la formación impactara contra un bovino a la altura del kilómetro 95 y sufriera un descarrilamiento parcial.}

Según informó la empresa, no hubo personas lesionadas y se desarrolla un operativo para evacuar a los pasajeros que viajaban a bordo.

Los equipos permanecen en el lugar realizando las tareas necesarias para asegurar la formación y recuperar las condiciones de circulación, mientras se brinda asistencia a los pasajeros.

Desde Tren Patagónico recordaron la importancia de mantener el ganado dentro de predios debidamente cerrados y respetar las medidas de seguridad ferroviaria para evitar el ingreso de animales a la zona de vías y prevenir este tipo de incidentes.

La empresa continuará informando la evolución del operativo a través de sus canales oficiales.