Un descarrilamiento parcial obligó a evacuar a los pasajeros del Tren Patagónico
La formación del servicio Viedma–Bariloche impactó contra un bovino a la altura del kilómetro 95 y sufrió un descarrilamiento parcial. No hubo personas heridas.
Personal de Tren Patagónico trabaja para restablecer las condiciones operativas del servicio Viedma–Bariloche, luego de que la formación impactara contra un bovino a la altura del kilómetro 95 y sufriera un descarrilamiento parcial.}
Según informó la empresa, no hubo personas lesionadas y se desarrolla un operativo para evacuar a los pasajeros que viajaban a bordo.
Los equipos permanecen en el lugar realizando las tareas necesarias para asegurar la formación y recuperar las condiciones de circulación, mientras se brinda asistencia a los pasajeros.
Desde Tren Patagónico recordaron la importancia de mantener el ganado dentro de predios debidamente cerrados y respetar las medidas de seguridad ferroviaria para evitar el ingreso de animales a la zona de vías y prevenir este tipo de incidentes.
La empresa continuará informando la evolución del operativo a través de sus canales oficiales.
Comentarios