Río Negro negocia con Ferrosur el uso de las vías para ampliar el Tren del Valle

El gobierno de Río Negro continúa trabajando en convenios para avanzar con el proyecto de ampliación del Tren del Valle. El gobernador Alberto Weretilneck confirmó la semana pasada que existen negociaciones en marcha con Ferrosur y con organismos nacionales vinculados al sistema ferroviario.

Las conversaciones forman parte de las gestiones que la Provincia lleva adelante junto al Gobierno nacional tanto por el sistema ferroviario como por el eventual traspaso de rutas nacionales. «Estamos en diálogo. Vamos con dos equipos técnicos, tren y ruta», señaló Weretilneck.

El mandatario explicó que en el caso ferroviario las conversaciones se centran en la utilización de la infraestructura y en la operación del servicio. «Estamos acordando con Ferrosur por el uso de la vía y con la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), que es la empresa que opera los ferrocarriles», afirmó el gobernador.

Tren del Valle: convenios pendientes y trabajo técnico

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, indicó que todavía resta completar una serie de acuerdos antes de avanzar a la siguiente etapa del proyecto. «Falta la firma de esos convenios», sostuvo.

Según explicó, representantes vinculados al sistema ferroviario provincial se encuentran trabajando con Trenes Argentinos, SOFSE, Ferrosur y otros organismos para resolver cuestiones técnicas y administrativas. «Están trabajando allá, diagramando algunas cuestiones y terminando de ver las últimas cosas técnicas y administrativas para ver en qué momento se puede firmar», señaló.

Paralelamente, la Provincia realizó recorridas por distintos sectores de las vías y estaciones para evaluar el estado de la infraestructura ferroviaria tanto del lado rionegrino como del neuquino.

La ampliación del Tren del Valle comenzaría con un servicio piloto hasta Cipolletti

El ministro de Obras Públicas explicó que el plan previsto contempla una implementación gradual y que la primera etapa estaría concentrada en el tramo hasta Cipolletti. «Nosotros lo vamos a etapabilizar. Una primera prueba piloto la vamos a hacer hasta Cipolletti», indicó Echarren.

El funcionario también confirmó que durante los relevamientos se detectaron sectores que requerirán intervenciones antes de avanzar con el proyecto y que esas tareas deberán coordinarse con Ferrosur.

Además, señaló que Tren Patagónico consiguió tres formaciones que podrían destinarse al servicio regional, aunque todavía requieren trabajos para su puesta en condiciones. «Tren Patagónico consiguió tres formaciones para el Tren del Valle», afirmó.

Según indicó Echarren, la intención es aumentar la cantidad de recorridos disponibles y ofrecer una alternativa de movilidad dentro del corredor ferroviario del Alto Valle.