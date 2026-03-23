Un gin de Bariloche obtuvo dos medallas de plata en Francia, entre mil etiquetas de todo el mundo

Athos, el gin elaborado en Bariloche, obtuvo dos medallas de plata en un certamen internacional de Lyon, en Francia. Fue la única producción argentina que se presentó en el concurso, donde se cataron 7370 muestras provenientes de 58 países.

En este caso, los fundadores de la bebida enviaron muestras de las cuatro versiones de Athos (verano, otoño, invierno y primavera) y obtuvieron distinciones por dos de ellas. “En destilados compitieron 1.000 etiquetas, de las cuales 328 obtuvieron medallas. Dos fueron para Athos, para la versión verano y otoño. Una de ellas tiene lavanda, naranja y manzana y, la otra tiene tiene peras, roble francés, canela y vainilla. El dato no es menor: están las dos frutas que representan a Río Negro”, dijo orgulloso Alejandro Philbert, que creó Athos junto a su esposa, Andrea Sosa y su amigo Sebastián Peirano en 2021.

Solo este trío se encarga por completo del emprendimiento, como desde el primer día, solo que ahora el volumen de producción es mayor.

Las variedades de Athos están vinculadas a las estaciones en Bariloche. Foto: Alfredo Leiva

En mayo Athos cumplirá 5 años y en ese corto tiempo, la firma ya reúne 22 medallas. El primer premio lo obtuvo en 2023 en Londres. Siguieron otras distinciones en Mendoza, Santiago de Chile (donde el Athos Bitter, un aperitivo amargo, accedió al oro) y ahora, Francia.

Philbert explicó que aprovechan a participar en todas las ferias e intentan competir en todos los certámenes posibles aunque el mayor inconveniente suele ser el envío de las muestras ya que “se pierden en el viaje”. “Recientemente, nos anotamos en Frankfurt y las muestras desaparecieron; entonces optamos por enviarlas a unos amigos que viven en España. Desde allí las mandan”, señaló.

Las variedades de Athos están vinculadas a las estaciones en Bariloche. Foto: Alfredo Leiva

En relación al interés de participar en certámenes extranjeros, Philbert recalcó que “les da chapa internacional con los expertos en el rubro”. De hecho, ahora avanzan con un proyecto de exportación del gin a Brasil que está a un paso de concretarse.

“Dependemos del público general para la venta, pero los premios permiten mostrar tu producto y la calidad. En Lyon, por ejemplo, las mesas de jurados catan las bebidas a ciegas, sin saber la marca ni el lugar de origen”, planteó este técnico en gastronomía que siempre fue fanático del gin. A partir del primer premio que recibió su producto en Londres, admitió, se “abrieron muchas puertas”.

Alejandro recalcó que «así como el vino se elabora con la uva, el gin se hace a base de enebro que es patagónico«. La primera receta que se encontró de esta bebida corresponde al año 1500 en Egipto. Años después, se hizo conocida en Holanda e Inglaterra. “Por eso, hoy se cree que el gin es inglés, pero no lo es. Esta bebida se toma mucho en Europa, pero cada vez se extiende más y más”, contó.

Athos nació en 2021 y en cinco años, obtuvo 22 medallas. Foto: Alfredo Leiva

Cuatro estaciones, cuatro sabores

En 2021, Alejandro se propuso representar a su ciudad en un gin, a través de las cuatro estaciones del año, con distintos perfiles de sabor. “La identidad de Bariloche está contenida en esta bebida, a través de su clima y sus flores. Hoy somos la destilería más premiada de la provincia”, valoró.

En la microdestilería ubicada en el kilómetro 2046 de la ruta nacional 40, en la rotonda que conduce al aeropuerto de Bariloche, los tres socios arrancaron con 14 botellas “por destilación” y hoy elaboran alrededor de 400 por destilación. Se fabrican unas 1200 botellas por mes. Philbert reconoció que el público principal es el residente que ya conoce el producto. “Cuando llega algún familiar de visita, les dan a probar Athos. Pero además, tenemos mucho público extranjero porque, como estamos cerca del aeropuerto, pasan a conocer”, dijo.

Alejandro Philbert creó Athos junto a su esposa, Andrea Sosa y su amigo Sebastián Peirano. Foto: Alfredo Leiva

El objetivo inicial se cumplió: hacer un producto de calidad y representar a la ciudad del Nahuel Huapi. Hoy Athos se vende en cinco provincias (Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, Salta y Tierra del Fuego). “No es solo una bebida sino que es un regalo. La gente nos busca por el sabor, por el packaging”, aseguró orgulloso.

El Dios de la Montaña

El nombre Athos está vinculado a la mitología griega porque es el Dios de la montaña. Fue elegido por la vista que tienen desde la chacra donde viven dos de los fundadores del gin, donde también funciona la microdestilería.

La primera creación fue Athos 1 (elegido como el mejor gin contemporáneo argentino en Londres en 2023), con lavandas cosechadas en la chacra, cítricos, pimientas. Representa el verano patagónico.

El segundo paso fue Athos invierno, pensado para levantar la temperatura, con ají picante, rosa mosqueta y morron asado. Athos 3, de otoño, contiene peras de la zona, roble y canela. Es la bebida más dulce de todas aunque no contiene azúcar. Continuó Athos 4, primavera, el más fresco de todos, con pétalos de rosa y peonia, rosa mosqueta y pomelo.

En 2025 presentaron Athos Bitter, un aperitivo amargo que nace de «la comunión de agua mineral natural de manantial, alcohol neutro tridestilado e ingredientes naturales como pomelo, naranja, limón, rosa mosqueta, cuassia, ruibarbo, ajenjo, raíz de Angélica, romero, hibiscus y genciana, con el agregado de miel patagónica».

Alejandro Philbert creó Athos junto a su esposa, Andrea Sosa y su amigo Sebastián Peirano. Foto: Alfredo Leiva



