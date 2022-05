Un grave caso de bullying y amenazas en Cipolletti reabre el debate sobre la exposición en redes sociales

El padre de una estudiante del colegio CEM Nº 17 de Cipolletti expuso un grave caso de bullying y amenazas en su cuenta de Facebook, pero también alimentó el debate sobre el uso de las redes sociales y la exposición de las personas menores de edad. En el posteo, el hombre contó que varios jóvenes organizaron un grupo de WhatsApp para acosar a la adolescente.



Incluso subió varios audios que reflejan un alto grado de violencia: «¿Y si pinta matar a alguien en la escuela?», dice uno de los jóvenes, otro esgrimió: «Yo le voy a meter un tiro en la pata». Los adolescentes menores de edad no solo quedaron expuestos en las redes sociales, sino que también en varios medios de comunicación que echaron mano de esa publicación para hacer un espectáculo de la realidad.



No hay discusión sobre la gravedad de los audios que ya circulan libremente por la «nube» y que obligó al ministerio de Educación a tomar medidas, sin embargo el hecho refleja una problemática que se acentuó desde la irrupción de la pandemia por el uso de los dispositivos electrónicos y una demanda de la época de mediatizar la cotidianeidad.



Hace algunas semanas, RIO NEGRO publicó un informe sobre un fenómeno que llegó a la región para instalarse: la exposición de niños, niñas y adolescentes en las redes sociales. Desde las disputas matrimoniales, hasta psicólogos que exponen a sus pacientes.



Más allá de la preocupación del padre puntual en este caso, se trata de un gravísimo caso de violencia, hay una normativa jurídica que debe respetarse. Los derechos de los niños y niñas son propios y no están sujetos a las decisiones de otros, incluso de sus progenitores.



La legislación establece que tienen derecho a una vida privada e intimidad familiar y deben ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen. Exponer difundir o divulgar datos, información o imágenes que permitan la identificación directa o indirecta es una vulneración de este derecho humano fundamental.



La protección no solo implica no dar a conocer los nombres, sino que se extiende a la no publicación de las circunstancias que puedan derivar, finalmente, en la identificación de los niños, niñas y adolescentes víctimas. La identificación de los padres es, en la práctica, la identificación de los niños.



El padre de la estudiante del CEM 17 aseguró que su hija sufre bullying hace tiempo y que desde la dirección del establecimiento no dispusieron medidas y tomaron el caso a la ligera. Claro que el contenido de los audios con graves amenazas, incluso de muerte, generó un rápido accionar del Ministerio de Educación de Río Negro.



Un antecedente en el mismo colegio

Hace un poco más de un mes, el colegio ubicado en calle Miguel Muñoz 1056 fue noticia por la viralización de un video que mostraba como varios jóvenes se tomaban a golpes de puños, mientras otros filmaban o arengaban.



Este es quizás el problema de fondo y que responden a una «moda» o a un síntoma de época: la mediatización como elemento de vinculación. Reduce al otro a un objeto, ya no está en el plano del semejante. No es algo nuevo, solo que se presenta de otro modo, no solo están los que van a los puños, sino también los que filman y miran. Casos como estos se generan con mucha frecuencia.

La intervención del ministerio de Educación

Patricia Licera, directora del área de Educación Secundaria en Río Negro aseguró que ya están trabajando con la comunidad educativa. «El fin de semana estuvimos trabajando con la supervisora, se mantuvo comunicación con el padre, se acordaron criterios de trabajo. Mañana espero estar en Cipolletti para seguir trabajando sobre esta situación», dijo Licera.



Agregó que es una tarea ardua y que se necesita del compromiso de todos los actores para acordar una convivencia armoniosa. «Venimos de 2 años de pandemia y los chicos tienen que volver a aprender a convivir en espacios reducidos», indicó.



La funcionaria adelantó que se trabajará con la normativa vigente y acuerdos escolares de convivencia en toda la provincia y en todas las escuelas. «Vamos a trabajar con talleres, jornadas de reflexión y acuerdos escolares», precisó. Hoy estará en Cipolletti.