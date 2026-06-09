Un incendio en un taller mecánico causó preocupación en Bariloche

Un incendio en un taller mecánico, que está ubicado en la calle Namuncura casi al 700 de Bariloche, causó preocupación esta tarde de martes entre los vecinos que viven en las inmediaciones.

El fuego se originó, por causas que se tratan de establecer, en el interior del inmueble de varios metros cuadrados y de gran altura. Una espesa humareda negra salía del inmueble y se podía observar desde varias cuadras.

El viento, que soplaba con intensidad desde el lago Nahuel Huapi, desplazaba la columna de humo, de grandes proporciones, hacia las viviendas contiguas. Varios moradores habían salido de las casas a observar lo que pasaba. Por el momento, no se informó de manera oficial de alguna evacuación preventiva.

Una densa humareda salía de taller mecánico incendiado este martes, en Bariloche. (foto Alfredo Leiva)

El inicio del fuego

Según comentaron vecinos, que observaban el incendio desde los alrededores, el fuego comenzó alrededor de las 15. Contaron que el propietario del taller salió del taller para pedir ayuda y lo observaron con una lesión en una de sus manos. De acuerdo a los testigos, el hombre fue asistido por personal médico que lo trasladó en una ambulancia al hospital local.

Varias dotaciones de bomberos voluntarios de distintos cuarteles de la ciudad se desplazaron hasta el sitio del incendio, que está situado en la zona este de Bariloche. Algunas unidades cruzaron todo el centro de la ciudad con las sirenas encendidas, lo que generó inquietud entre residentes y turistas.

Las primeras especulaciones indicaban de un posible siniestro vial. Minutos después, circuló la información de que se trataba de un incendio de importantes dimensiones en un taller de la zona este de Bariloche.

Vecinos observaban desde los alrededores el incendio en un taller ubicado en la calle Namuncurá casi al 700 de Bariloche. (foto Alfredo Leiva)

Vehículos quemados

El incendio avanzó sobre el taller y quemó vehículos que estaban en el interior. Los curiosos podían observar las llamas de los autos desde el otro lado del arroyo Ñireco. Es más, había una camioneta y un auto estacionados junto al taller que estaban en riesgo de ser alcanzados por las llamas.

Los policías y personal de Tránsito del municipio cortaron el tránsito en las inmediaciones del lugar, para facilitar la tarea de los bomberos. Allí, hubo una discusión intensa entre policías apostados en el corte de la calle Namuncurá que prohibieron el paso a vecinos que trataban de acceder a sus viviendas, emplazadas en los alrededores del taller incendiado. «Tenemos orden de no dejar pasar a nadie por seguridad», explicaban tres policías apostados en esa esquina.

Algunos voluntarios ubicaron bombas de agua en el arroyo Ñireco para poder captar agua para el combate contra el fuego. Mientras, decenas de bomberos esperaban su turno para entrar en acción a pocos metros del taller que se quemaba. El humo negro y denso se filtraba por las ventanas de las viviendas adyacentes.

La parte posterior del taller incendiado también estaba envuelta en una espesa humareda. (foto Alfredo Leiva)

Pasadas las 16, bomberos atacaba con agua el incendio por el frente y la parte posterior del taller. Algunos vecinos lamentaban lo sucedido y señalaban que el dueño del lugar hace poco tiempo había reparado y renovado el techo del taller, que el fuego pasó por alto. Cerca de las 17, el incendio ya estaba contenido y los bomberos continuaban con los trabajos para controlar y extinguir el fuego.