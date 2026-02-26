Un nuevo incendio en el basural cubrió de humo a Bariloche

Un nuevo incendio en el manto de basura en el vertedero de Bariloche, iniciado esta madrugada, cubrió de un denso humo los barrios aledaños en la zona sur de la ciudad. Trabajan con maquinaria pesada y el helicóptero del Splif.

El humo se expandió en toda la ciudad, pero los barrios lindero son los más afectados y generan preocupación. La densidad y el olor que emana está vinculado a que el fuego tocó el manto de basura depositado.

Jorge Quilaleo, secretario de Obras y Servicios, dijo en radio Seis que ayer por la tarde se produjeron focos chicos en el manto que fueron apagados de inmediato y por la madrugada comenzó a arder en otro sector. “Apareció del otro lado, agarró gran parte del manto”, señaló.

El municipio trabaja con maquinaria para arrojar tierra y circunscribir el incendio, mientras que el Splif sumó su aporte con el helicóptero que puede arrojar 4.000 litros de agua, según confirmó el coordinador provincial Orlando Báez.

Desde el municipio apuntan a una intencionalidad del origen del foco y en la mañana se habría radicado una denuncia penal.

La situación del basural a cielo abierto genera reclamos en distintos sectores e incluso hay un amparo judicial para lograr el cierre del vertedero. El Ejecutivo envió a fines de diciembre un pliego de licitación al Concejo Municipal para remediar y cerrar el manto a cielo abierto y convertir el basural en un relleno sanitario, pero recién ayer tomó estado parlamentario el proyecto y comenzará el circuito formal en comisiones en el Deliberante.

El intendente Walter Cortés pidió al Concejo el «urgente tratamiento» del pliego que plantea un plan para diez años.

Noticia en desarrollo