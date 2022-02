Un nadador amateur recorrió 250 kilómetros del lago Nahuel Huapi en 22 días

«Nada más lindo que ir nadando en agua azul profundo, respirar hacia un costado y ver la cordillera». El nadador amateur Gastón Pagniez, un bioquímico oriundo de Buenos Aires, hizo su sueño realidad y concretó una vuelta completa al lago Nahuel Huapi en 22 días.

El hombre de 49 años inició la travesía el 29 de enero en la Península San Pedro que concluyó el 19 de febrero en Brazo Huemul.

«Si se nada en línea directa, sin zig zag, son alrededor de 250 kilómetros. En total, fueron 22 días de nado, con solo tres de descanso ya que cerraron los puertos por el mal clima», explicó Pagniez, oriundo de Tres Arroyos.

Detalló que usó un traje de neoprene «como los que se usa en un triatlón» y un casco del mismo material «para evitar perder el calor de la cabeza y proteger los tímpanos».

Cuando se le consultó cómo se preparaba para cada jornada de nado, la respuesta fue sorprendente: «Absolutamente nada. Ni siquiera precalenté. Agarro y me tiro. En los entrenamientos hago lo mismo. No tengo la escuela del nadador profesional«.

El hombre aseguró también que, en ningún momento de la travesía, necesitó descanso ya que las jornadas de nado no le resultaban agotadoras. Cada tramo demandaba de 3 a 5 horas. «Lo más largo fue el trayecto del centro de Bariloche a Puerto Americano, un poco más al norte de la desembocadura del Limay. De hecho, no tenía previsto hacer el Brazo Huemul pero me sobraron días y decidó hacerlo. Fue el lugar más lindo», dijo.

Pagniez advirtió que no es un «nadador de elite» y practica natación en piletas de Buenos Aires. Pero reconoció su pasión por nadar en aguas abiertas en la región que lo hace regresar todos los años. En los últimos años, participó en el cruce del lago Nahuel Huapi, en los 11 kilómetros del lago Espejo y realizó innumerables «salidas» por el lago Moreno.

«Vengo desde hace 40 años y, en la travesía del lago Espejo, conocí a la nadadora profesional Noelia Petti que aceptó entrenarme para este desafío», manifestó y agregó: «La mayoría puede hacerlo si se prepara bien. Solo hay que tener tiempo. Yo me tomé mis vacaciones para concretar esto y arrastré a mi familia que me acompañó en todo momento. Quizás fue medio egoísta».

También destacó el acompañamiento de un amigo de La Angostura en un velero. «Mientras nadaba iba a un costado y su embarcación nos sirvió de casa estos días«, indicó.

Pagniez reconoció que el tramo que más le sedujo fue el de Puerto Radal en Isla Victoria hasta la Isla del Roble. «Del Brazo Tristeza salimos con el lago planchado de inicio a fin. Fue una experiencia increíble», reconoció.