Un profe de matemática bajo cero: el barilochense que nada en aguas heladas

Tres veces a la semana, Facundo se calza la malla, ingresa poco a poco al lago Nahuel Huapi hasta que el agua le llega a la cintura. Aguarda unos minutos y se zambulle dispuesto a nadar. La temperatura invernal muy por debajo de los 10 grados no lo amedrenta sino todo lo contrario.





Facundo Palumbo es profesor de matemáticas y guía de kayak. Siempre se preguntó cómo reaccionaría su cuerpo en caso de un incidente con la canoa en pleno invierno.

De esta forma, se inscribió en una clínica en Villa La Angostura que marcó un antes y un después en su vida. “Concurrí a modo informativo pero como estaba rodeado de médicos y deportistas, me animé a meterme al agua en invierno en Bahía Manzano y me voló la cabeza”, reconoció este hombre de 45 años.

Esa tarde, la temperatura del agua apenas alcanzaba los 6 grados (en invierno, no baja más de los 5 grados). Facundo reconoció que a medida que el agua lo cubría, pensó en regresar a la costa porque “sentía que le pinchaba el cuerpo”. Pero en ese momento, apareció una de las médicas organizadoras y le sugirió que esperara un poco más. Que “ya era el momento”. “Cuando me sumergí, me puse eufórico. No me podían sacar. Pero a los 5 minutos yo sabía que debía salir”, dijo.

Comenzó a entrenar todo el año y se conformó un grupo que nadaba en distintos espejos de agua de Bariloche los fines de semana. “Me gusta la natación en aguas abiertas. Se considera aguas frías por debajo de los 14 grados, de abril a noviembre. Cuando el agua está tan fría, se siente euforia y mucha adrenalina”, recalcó y destacó que, al nadar, se deleita una y otra vez con la imagen que aportan el agua tan transparente.



Nadar en aguas frías, como todo deporte extremo, demanda un buen estado de salud. Pero también cumplir a rajatabla con un protocolo en el ingreso y la salida. Durante los primeros minutos es necesario aclimatar el cuerpo. Se sugiere esperar unos minutos con el agua hasta la cintura para evitar los espasmos. Luego, ya se puede nadar.

“Nunca hay que largarse a nadar de una porque el corazón puede jugar una mala pasada. Yo me hago uno o dos estudios al año de alto rendimiento. Y el médico pone los límites. Este deporte lo puede hacer cualquiera pero con muchos recaudos”, advirtió.

Al ingresar al agua, señaló, “se siente un golpe fuerte de endorfinas que van a generar calor y euforia. El tema es salir a tiempo. Al principio, no conviene permanecer más de cinco o diez minutos pese al estado placentero. Porque si no, al salir, ya estas con hipotermia”.

Las señales de alarma son manos y pies entumecidos, hablar trabado y los mareos. Al salir del agua, este deportista recomienda sacarse la ropa mojada, secarse bien y beber algo caliente ya que “a los pocos minutos, el cuerpo empieza a temblar para recuperar la temperatura”.



Al salir hay que sacarse la ropa mojada y abrigarse rápido



La permanencia en aguas frías es entrenable, aclaró. Un día sin viento, este deportista puede entrenar una hora en el lago. Pero el viento lo cambia todo y con esa condición, no logra estar adentro del agua más de 40 minutos porque “enfría muchísimo”.

Facundo intenta nadar siempre acompañado. Cuando lo hace solo, practica cerca de la orilla. Siempre lleva su reloj para tener en cuenta el tiempo y un torpedo para “agarrarse ante cualquier evento”. “No son los mismos límites a los que llego si estoy solo o acompañado”, reconoció.

Definió como “traumática” la primera experiencia en aguas frías de un guardavida. “Estaba muy confiado y con tanta euforia, no paraba. Nadó 10 minutos y todos le insistimos para que salga. Pero seguía nadando. Llegó a los 15 minutos y al salir, estaba con principio de hipotermia. No se quería sacar la ropa y empezó a hablar medio trabado. Le tomó un día recuperar la temperatura y nunca más se metió al agua en invierno”, expresó.

Facundo suele entrenar en el lago Nahuel Huapi. Cuando busca temperaturas más bajas, concurre a la laguna El Trébol que, a veces, suele llegar a los 0 grados. Si pretende entrenar la parte técnica, buscar lugares reparados, como Puerto Moreno, y cuando busca mayor exigencia, prefiere Playa Centenario donde el viento genera oleaje.



Un entrenamiento duro... La pelopincho llena de hielo.



¿A quién admira este deportista? No duda. La nadadora chilena Bárbara Hernández, especializada en nado en aguas gélidas, cruzó el Estrecho de Magallanes, con una temperatura de 7 grados, en poco menos de dos horas. Este barilochense también tiene sus propias metas. Sueña con cruzar el lago Nahuel Huapi y empezar a competir en algún momento.



La pileta llena de hielo: el entrenamiento



El debut fue en una pileta pelopincho en el momento más complicado de la cuarentena cuando no podía salir. “Al ser un cuerpo de agua chico se congela. Al menos, la capa de arriba. Ahí entrenaba, entre 1 y 0 grado. Eso me ayudó muchísimo. Al entrenar en forma rutinaria, se estimulan las grasas pardas del cuerpo que se activan al sentir frío. Cuando te metes al agua fría, esas grasas detonan calor y protegen los órganos”. Poco después, el objetivo fue la laguna El Trébol que estaba congelada con una capa de 10 centímetros. Junto con algunos amigos, fabricaron “dos ventanitas con serruchos para nadar debajo del agua de un sector al otro”.

Siempre quedaba alguien afuera del agua en caso de alguna emergencia. “Eso fue heavy porque cuando te sumergís, sabés que tenés que llegar sí o sí del otro lado. Fuimos con la idea de hacer una pileta como hacen en Siberia. Pero nos dimos cuenta de que, si lo hacíamos, resquebrajábamos la laguna”, destacó. A partir de esa experiencia, comenzó a practicar apnea o buceo libre - sin tanque, aguantando la respiración. “Lo hacemos con Ramón Ceballos con quien lo practicamos sin neoprene, sin protección térmica. Es uno de los deportes más extremos y sirve como entrenamiento”.