Un padre amenazó de muerte a un estudiante al que acusó de hacerle bullyng a su hija

El padre de una estudiante amenazó de muerte a un alumno de 13 años mediante un mensajes de audio, porque lo acusó de hacerle bullyng a su hija, compañera del adolescente en el curso de una escuela de Lomas de Zamora.

La familia del menor amenazado realizó la denuncia y la Justicia le impuso al hombre una restricción de acercamiento.

Si bien trascendió públicamente en las últimas horas, el mensaje intimidatorio fue enviado a comienzos de esta semana y se viralizó rápidamente entre alumnos y padres de la institución, que ya estaban al tanto de la situación desde hace unos días.

El hecho involucra a concurrentes del colegio Euskal Echea, ubicado en la localidad de Llavallol.

En el audio de WhatsApp, según informó el sitio Infobae el padre le dice al chico con tono amenazante: “Mirá A., vos con la única persona que no te vas a querer cruzar en la vida va a ser conmigo, porque a mí me importa tres carajos que tengas 13 años. Me importa un reverendo huevo ir preso, porque de hecho ya lo estuve una vez y me manejo mejor que adentro de mi casa”.

“El día que te cruce te voy a arrancar la cabeza, y los ojos te los voy a poner en un plato y te los voy a hacer masticar la próxima vez que cargues a mi hija”, prosiguió el hombre mayor.

Inmediatamente, lo acusa de hacerle bullying a su hija, con quien el adolescente comparte curso en la escuela: “Cargar a una mujer que encima tiene un implante coclear hecho. Y si no, de última, te saco los oídos y se los pongo a mis hijas, pero te voy a hacer mierda”.