Una camioneta de una empresa de Chubut volcó en la Ruta 51 y quedó destruida: su conductor fue derivado a Centenario

El domingo por la noche se registró un grave siniestro en la Ruta 51. Una camioneta de una empresa de Chubut sufrió un impactante vuelco y quedó totalmente destruida. Debido al fuerte impacto, su conductor tuvo que ser rescatado y derivado al hospital de Centenario.

El siniestro se produjo poco antes de las 22 en la Ruta 51, camino al lago Mari Menuco. Ocurrió precisamente en la segunda rotonda, conocida como «Río Neuquén», un lugar que ya fue punto de reclamos por la falta de iluminación.

Impactante vuelco en la Ruta 51: que pasó

Desde Centenario Digital informaron que la protagonista fue una camioneta Ford Ranger de una empresa de perforaciones de Chubut. La misma era conducida por un hombre de 50 años quien tras el vuelco, fue asistido y trasladado de urgencia al hospital de Centenario ya que presentaba heridas de consideración.

En el sitio intervino personal policial de la División Tránsito Villa Obrera, quienes pudieron determinar que la camioneta circulaba por la Ruta en sentido oeste-este y por motivos que se investigan, al llegar a la segunda rotonda el conductor perdió el control y despistó. La camioneta quedó totalmente destruida.

El conductor tuvo que ser derivado a Centenario. Foto: Centenario Digital

Desde el sitio local se destacó que la zona del siniestro carece de iluminación y es un punto de reclamo frecuente por ser un lugar muy transitado al conectar con la Ruta del Petróleo.