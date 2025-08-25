Modifican el ingreso norte a Neuquén por ruta 7

El municipio anunció que en estos días finaliza las tratativas con privados que tienen sus terrenos a la vera de la avenida Raúl Alfonsín o ruta 7, para sacar a licitación una nueva modificación del ingreso vehicular a la ciudad por el acceso norte.

El proyecto prevé unir de modo directo el ingreso a Neuquén por Jujuy desde la ruta y en otra etapa o en paralelo, un segundo ingreso que será a sobrenivel y que conectará la Raúl Alfonsin con la avenida 9 de julio, por encima de la plaza de la Diversidad.

«Estamos analizando diferentes alternativas de acceso a la ciudad, en particular en la zona norte, para tener una mejora», dijo el secretario de infraestructura y Planificación, Alejandro Nicola. Explicó que el proyecto que está en carpeta, busca reorganizar el ingreso a Neuquén capital desde la mulitrocha en forma directa hacia calle Jujuy.

«Encontramos una alternativa que permitirá, a partir de la cesión que hace un privado, ingresar desde la Raúl Alfonsin hacia la calle Jujuy. Se trata de un terreno que está al lado de la torre Aura (el edificio de YPF en construcción) donde también se proyecta un edificio contiguo al que está en obra, hacia el sur. Estamos hablando para que se nos ceda una franja de tierra», que será la vinculación con la calle Jujuy, expresó.

Con la modificación del acceso norte, se eliminará la doble vía de Salta en ese sector y tendrá única mano de salida hacia la ruta (foto Matías Subat)

Agregó que a este acceso directo , se le sumará un cruce en desnivel para subir por sobre la ruta y acceder a Neuquén por la diagonal 9 de julio. «Salta quedaría abajo, el acceso a la 9 de julio en desnivel y será a la altura del espacio de la diversidad», detalló.

En ese tramo, la calle Salta que actualmente tiene dirección sur norte y que se transforma en doble mano entre la Antártida Argentina y el semáforo de avenida del Trabajador, quedará de única mano en las dos vias, hacia el norte, de salida hacia la ruta 7.

De esta manera, el ingreso norte desde Centenario o Parque Industrial Neuquén hacia Neuquén tendrá 4 accesos hacia el microcentro: el primer desvío hacia la derecha antes de llegar al cruce de Dr Ramón que deriva el tránsito hacia el oeste, a la derecha la subida por el rulo hacia la Dr Ramón que deriva el tránsito hacia la Leloir y hacia abajo, la salida a la derecha que derivará a la calle Jujuy o hacia la izquierda que derivará en 9 de julio.

«Son cuatro posibilidades de acceso a la ciudad desde la zona norte, con la eliminación de la salida en la diagonal 9 de julio que solo permitirá entrada» en ese nudo vial, dijo Nicola.

En sentido inverso, para salir desde Neuquén hacia Alta Barda o los barrios Copol o 14 de octubre se podrán hacer por diagonal 9 de julio y salida hacia Dr Ramón o por la calle Salta, que será de única mano y vía directa hacia la avenida Raúl Alfonsin o ruta 7.

«Hemos hecho otros acuerdos con privados para lograr mejoras viales, como en la zona de acceso al río Limay, en la calle Bejarano hacia el río. Está claro que ese corredor de ingreso norte de Neuquén es de interés público para pedir una apertura y cuando cerremos el acuerdo, se derivará todo al Deliberante para que lo apruebe», dijo Nicola.

Los 800 estacionamientos subterráneos

La modificación que se buscará licitar hacia fin de año en busca de mejoras del flujo de ingreso a la ciudad, no colisionará con el proyecto de estacionamientos subterráneos que ejecutará allí la empresa Omega, a la que se le adjudicó el proyecto de los 800 estacionamientos subterráneos entre Salta y diagonal 9 de julio, entre Dr Ramón y Antártida Argentina.

«Eso está para iniciar en breve», dijo Nicola. La modificación en el ingreso, no afectará los trabajos del privado sobre el espacio mulitropósito que integran tanto la plaza de la diversidad, como la plaza de la Mujer como el espacio Angel Della Vallentina, que fue eliminado como rotonda durante la gestión del ex intendente Horacio Quiroga.

«Durante la gestión anterior se eliminó la rotonda y se hizo el puente sobre nivel que hoy es la Doctor Ramón con los dos rulos; en la gestión del intendente Mariano Gaido completamos abajo con el reordenamiento vial y lo que estamos proyectando ahora es el ingreso por calle Jujuy y la salida de única mano hacia la ruta por calle Salta»; finalizó Nicola.