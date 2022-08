Una colección cautivante con RÍO NEGRO, desde este martes

No se trata de describir el futuro sino de prevenirlo”, decía el gran Ray Bradbury cuando hablaba de sus textos. Ese atrapante mundo no es otra cosa que una gran metáfora de la realidad, la descripción de un futuro desconocido para una pintura del presente.

Grandes autores de ciencia ficción nos legó la literatura: Isaac Asimov, Julio Verne, Orson Wells, George Orwell, Aldous Huxley… También argentinos de quilates la exploraron, como Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis Borges.

Contaban invariablemente una buena historia desde el marco imaginario nutrido por las ciencias naturales, las físicas y las sociales.

RÍO NEGRO brinda una gran oportunidad para sus lectores: que puedan acceder a libros de grandes autores de la ciencia ficción. Y a un precio muy accesible.

Lanzaremos desde el martes, quincenalmente, una colección de seis libros clásicos de bolsillo, editados por Penguin Random House.

Estos serán los títulos y autores (con la fecha de entrega):

• “La guerra de los mundos”, de H.G. Welles (16 de agosto).

• “El marciano”, de Andy Weir (30 de agosto).

• “Fahrenheit 451”, de Ray Bradbury (13 de septiembre).

• “El mundo perdido”, de Michael Crichton (27 de septiembre).

•“2001: una odisea espacial”, de Arthur C. Clarke (11 de octubre).

• “1984”, de George Orwell (25 de octubre).

El precio de cada ejemplar será de apenas $ 699,90, opcional con el diario.

Como se ve, una gran ocasión de encontrarse (o reencontrarse) con los gigantes del género más cautivante y sus relatos de eventos inesperados y universos paralelos.

