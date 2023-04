Una escuela de robótica pide pista en Neuquén

Avanza a buen ritmo el proyecto de primer centro neuquino de robótica, una escuela pública y gratuita para niños y adultos que quieran entrar en los caminos de una disciplina indiscutible de cara el futuro.

Desde el Copade, organismo que depende del gobierno provincial, se están gestionando los fondos ante el ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación y el municipio ya envió al Concejo Deliberante de la capital, el proyecto de ordenanza para cederle un terreno en la zona del Polo Tecnológico de la meseta. Se espera que la propuesta sea tratada la próxima semana en comisión.

La inversión prevista para la construcción del edificio y su equipamiento es de 674.019.372 pesos, de los cuales 15.735.600 (a presupuesto estimado en septiembre de 2022) es destinado al material necesario para su funcionamiento.

Germán Bakker, encargado del proyecto, comentó que el Copade logró la admisión del proyecto de parte del ministerio de Ciencia y Tecnología, lo que los habilitó para presentar la documentación necesaria para pasar a la segunda instancia que es ser catalogado como “elegible” y conseguir el financiamiento.

“En la actualidad, se lleva adelante el desarrollo del proyecto ejecutivo a través de la subsecretaria de Obras Públicas con la contratación de profesionales externos. La provincia está aguardando de parte del ministerio nacional la información respecto a los avances y revisión de la documentación presentada para la obtención de la elegibilidad y posterior firma de convenio entre partes.” aseguró Bakker.

Y dónde va a estar la escuela

Otro de los puntos importantes para el desarrollo de la escuela de robótica es el lugar donde se emplazará. La provincia acordó con el municipio de la capital que fuera en la zona de la meseta, en el lugar donde se proyecta el Polo Tecnológico.

Pero para esto es necesaria la sanción de un ordenanza que lo habilite, de eso se estarán encargado los concejales a partir de la próxima semana.

El Coordinador de Gestión Municipal, Gastón Contardi, comentó que este centro de robótica ubicado en el Polo Tecnológico forma parte de un proyecto integral, que no solo tiene que ver con el emplazamiento de empresas petroleras, sino que viene a aportar a la ciudad un abanico de posibilidades de formación y capacitación para los nuevos desafíos que plantea el futuro.

“Estamos esperando lo que defina el ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero apuntamos a crear un centro de formación que sea una de las partes de la educación de los ciudadanos. El centro de robótica es parte de un proyecto más amplio, que busca aportar nuevas herramientas para la educación de los ciudadanos”, dijo.

Este centro de robótica no dependerá del ministerio de Educación de la provincia de Neuquén, sino que estará plenamente a cargo del gobierno provincial, es decir que no funcionará de acuerdo a los lineamientos del sistema educativo formal. Pero no estará disociada de ella.

Más allá de las cuestiones técnicas y financieras del proyecto, queda aún por saber si el gobierno de Rolando Figueroa, que asumirá en diciembre, está dispuesto a continuar con este proyecto.

La primera de la provincia y las segunda institución de Argentina

Será la primera de la provincia y la segunda de Argentina. Funcionará a contraturno de la escolaridad obligatoria, con una modalidad pedagógica no orientada a los trayectos sino que trabajará diferentes proyectos como unidades de aprendizaje.

Para la formación de profesionales a cargo del dictado de los cursos, la elaboración de las currículas y la articulación de conocimientos se piensa trabajar en conjunto con la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Tecnológica Nacional y con organizaciones de la sociedad civil dedican a la ciencia y la tecnología.

A la escuela podrán concurrir todos y todas a partir de los cinco años, sin requisitos de conocimientos previos y en cualquier momento de la vida.

De acuerdo con el proyecto original, la escuela comenzará a funcionar en un espacio físico y de manera presencial en la capital neuquina, con un sistema virtual en el interior.

La idea de crear una escuela de robótica viene de una experiencia que desde hace seis años se desarrolla en la capital de Misiones.