Una familia de turistas quedó varada por la nieve en la Ruta 63, en Neuquén: ¿cuál es su estado?

Una familia de turistas fue rescatada este viernes en la Ruta Provincial 63, de Neuquén, tras quedar varada por la nieve. Debido a la complicada situación del sector, el operativo se prolongó durante varias horas.

Todo comenzó tras un aviso a las autoridades, cerca del mediodía del viernes. De inmediato, se desplegó un operativo coordinado entre distintos agentes de seguridad y salvataje, personal del comando radioeléctrico, la división Tránsito de San Martín de los Andes y la comisaría 51 de Villa Traful. Además de la colaboración de personal de parques nacionales Nahuel Huapi y bomberos voluntarios de la Villa Lago Meliquina.

En total, fueron rescatadas ocho personas que viajaban en familia a bordo de tres camionetas. Según el relato de los propios damnificados, habían ingresado a la Ruta Provincial 63 desde la Ruta Nacional 237, pero debido a la gran acumulación de nieve no pudieron continuar con su trayecto.

Luego de un planificado y arduo trabajo, se logran liberar los tres vehículos en horas de la tarde-noche.

Además, mediante la articulación de la secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo de la zona se desplazó hasta el lugar personal personal del SIEN, quienes corroboraron que los varados se encontraban en buen estado de salud.

Finalmente, la familia fue acompañada hacia Villa La Angostura por agentes de la policía.

Turistas desobedientes: pasaron a una zona restringida, sin pagar y bloquearon el camino, en el cerro Tronador de Bariloche

A pesar de los avisos difundidos acerca de las consecuencias de transitar zonas nevadas con vehículos bajos, algunos insisten en ingresar en lugares prohibidos. Así fue este fin de semana, cuando turistas extranjeros hicieron caso omiso a las indicaciones y no solo ingresaron a una zona restringida, sino que lo hicieron sin pagar y dejaron su vehículo bloqueando el camino para aquellos permitidos. Esto generó un gran caos y debió intervenir Guardaparques.



La restricción se había informado hace semanas por razones de seguridad debido a la nieve y el hielo que cubren la calzada en esta época del año, pero no ha sido suficiente para disuadir a todos.



Recientemente, los Guardaparques del cerro Tronador se vieron obligados a resolver varios inconvenientes causados por una pareja de extranjeros.



Según informó el Parque Nacional Nahuel Huapi, los turistas ingresaron de forma irregular antes del horario de cobro de acceso en un vehículo bajo, que no es apto para las condiciones del camino. Además, su vehículo quedó bloqueado en una subida, obstruyendo el paso y generando caos, ya que otros transportes que descendían del ventisquero no podían pasar.



Por esto, el organismo recordó a todos los visitantes que los caminos hacia la cascada Los Alerces y el cerro Tronador están habilitados únicamente para vehículos altos o 4×4, equipados con cubiertas para hielo/nieve y con la portación obligatoria de cadenas.