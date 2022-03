Una familia reclama tierras de la Isla Jordán en Cipolletti

Hace unas semanas una familia convirtió una hectárea y media de parque público en propiedad privada en la Isla Jordán de Cipolletti. Afirman que habían comprado la tierra, su abogado habría dado el visto positivo para cerrarán el predio hasta que estén los papeles.

Manifestaron que hace más de 12 años compraron el terreno. Hace cinco años iniciaron el reclamo mediante un abogado para tramitar el pase de las tierras a su nombre, pero aún no se ha concretado el procedimiento. La familia pide que la jueza se acerque a hablar y conozca el reclamo.

«Hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo entre las partes, tampoco el municipio retiró el cerco ya que no se presentaron con ninguna orden. Les dieron 24 horas para que lo retire la familia. Ellos no tienen problemas en retirarse, pero solicitan que la jueza se acerque«, indicó uno de los vecinos.

Hoy la municipalidad, junto a personal policial se acercaron al lugar a retirar el cerco que la familia había colocado. Desde el municipio manifestaron que intentan recuperar las tierras por vía legal.

El secretario de gobierno, Pablo Núñez dijo «el parque costero tiene atribución municipal, la provincia ha cedido al municipio el condominio con el objetivo de generar espacios para los vecinos. En este caso hay una familia que ostenta el poder sobre esas tierras y ha intentado ampliar su parcela, eso va en detrimento del espacio que tenemos los vecinos de la ciudad. Reconocemos que hay familias que por muchos años han vivido en la isla, pero también es cierto que el municipio tiene un proyecto de parque costero para que sea un lugar de disfrute para todos los vecinos cipoleños. Se ha trabajado mucho en mejorar los espacios con parrillas, mesas para que las familias puedan disfrutar».

Además, señaló que «estamos abiertos al diálogo, si hay intención de negociar estamos dispuestos. Aseguró que se han iniciado las actuaciones legales, se ha hecho la denuncia, el Juzgado de Faltas ya ha intimado y se avanzó a retirar el alambrado que la familia había dispuesto. Se han hecho todas las notificaciones correspondientes, pero si nada de eso da resultado se tendrá que avanzar. Queremos expresar nuestra intencionalidad que es recuperar el parque costero para que sea un lugar seguro para todos. Hace un tiempo venimos trabajando con normalidad para que los vecinos tengan un espacio en el que se pueda convivir».

Los vecinos que habitan la zona de la isla, algunos hace más de 20 años, aseguran que desde que iniciaron las obras del paseo costero han tenido problemas con la tierra ya que muchos tienen animales. Solicitan que las autoridades se acerquen a hablar con las familias que viven allí, ya que la problemática es grande.