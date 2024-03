Una microcervecería ubicada en un hogar de ancianos de Viena es gestionada por personas mayores

En la residencia para personas mayores Atzgersdorf, ubicada en las afueras del suroeste de Viena (Austria) funciona todos los jueves por la mañana un brauwerkstatt (traducido del alemán como taller de cervezas). Este proyecto de microervecería comenzó como una actividad para combatir la soledad durante los confinamientos por covid y se transformó en un negocio exitoso.

De acuerdo con una nota de Häuser zum Leben, en 2023 se duplicó el tamaño de la fábrica, se modernizó y añadió una sala de degustación. De esta manera, el volumen de producción su duplicó: de 6.000 botellas al año pasó a 12.000.

No obstante, el verdadero valor de esta iniciativa radica en el sentido de propósito que brinda a los residentes mayores. Rupert Jaksch, uno de los participantes de 87 años, contó a CBS News: «Nos reunimos, hablamos de cerveza, hacemos bromas sobre el tema y pasa otro día, un día agradable». También, Ingeborg Zeller, de 88 años, dijo al mismo medio: «Me gusta estar ocupada, no importa con qué».

La participación activa de los residentes en el proyecto es esencial para su éxito, según dijo Christian Ehm, director de la casa, a Reasons to be cheerful. Ellos llevan a cabo la elaboración: muelen la malta, la maceran, controlan la temperatura, hierven el lúpulo, embotellan, etiquetan y fermentan. El proceso incluye principalmente ingredientes nacionales entre los que se encuentran: agua de manantial vienesa, lúpulo, levadura y malta.

Según Häuser zum Leben, actualmente se elaboran tres tipos de cerveza. La primera fue «Oma y Opa», abuela y abuelo en alemán, que es una cerveza lager vienesa que sigue una receta que se inventó en 1841. Luego está «Hellga y Hellmut», una cerveza rubia, y por último «Klaus Pale Ale», una receta que se elabora para Navidad.

La cerveza Opa, que en alemán significa abuelo. Foto: Häuser zum Leben.

El proyecto de Brauwerkstatt es solo uno de los muchos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas mayores en Viena. De acuerdo con Reasons to be cheerful, entres ellos se encuentra una cafetería llamada Vollpension, donde los mayores cocinan tortas según sus propias recetas, y también Omadienst, un servicio que pone en contacto a mujeres mayores de la ciudad con familias que necesitan una figura parecida a una abuela para ayudar en el cuidado de niños.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.