Una nena con una grave fractura porque se le cayó una hamaca en Neuquén: qué dijo el Municipio

Una niña debió ser operada por una fractura expuesta después que se le cayó un juego de una plaza en el barrio Cumelén de Neuquén. Su familia explicó la situación precaria en la que viven y dónde la pequeña ahora tiene que realizar su recuperación. Qué dijeron desde la municipalidad y cómo van a ayudar durante su recuperación.

El lunes por la tarde venía tranquilo para Olivia y sus hermanos que se encontraban jugando en una plaza sobre la calle Pringles y Carlos H. Rodríguez, mientras estaban al cuidado de su tía Alejandra Villagrán, ya que su mamá estaba aguardando por un turno médico, a media cuadra de ellos.

Cerca de las 16 la pequeña de 8 años jugaba con sus hermanos en la hamaca para discapacitados, cuando su tía comenzó a escuchar gritos desesperados y veía que los chicos intentaban hacer algo. Alejandra explicó en Telefé Neuquén que se acercó rápidamente a donde estaban ellos y se encontró con que parte de la hamaca había caído sobre el cuerpo de Olivia.

“La hamaca se le cayó en la pierna, una parte quedó aplastada y se veía la sangre marcada” detalló su tía. Además, explicó que recibió la ayuda de dos policías que se encontraban en un móvil en cercanías a ellas, con quienes intentaron sacarle la hamaca de encima. “Era pesado. La nena pedía que se lo sacáramos”

Los policías dieron el aviso para que una ambulancia acuda al lugar, y una vez allí, fue necesario cortar la media y sacarle la zapatilla. “Estaba reventada su pierna” manifestó su tía.

Más de dos meses de recuperación

La tía de Olivia explicó que cuando llegó la ambulancia le practicaron primeros auxilios pero que tuvieron que operarla porque tuvo una fractura expuesta de peroné y también se le salió de eje el tobillo, y por eso fue trasladada.

Ayer a la mañana le dieron el alta luego de estar desde el lunes por la tarde en el hospital Castro Rendón. Ahora resta realizar su recuperación, aunque su tía explicó que la niña y su familia viven una situación muy precaria.

Respecto a su recuperación, la directora adjunta del Castro Rendón, Adelaida Goldman, explicó a RÍO NEGRO que será de más de dos meses, aunque se tendrá que ir evaluando “el crecimiento y las secuelas que una fractura en esta etapa puede ocasionar”

Además, detalló que en el quirófano se le realizó la alineación de epifisiolisis, que es la lesión que tenía Olivia en su tobillo. Fue dada de alta con un yeso y una valva, además de mantener los controles posteriores por el servicio de traumatología ambulatoria.

Qué dijeron desde el municipio

Tras la situación que vivió la pequeña, desde el municipio informaron que se pusieron en contacto con su familia y detallaron cómo fue el accidente que sufrió Olivia.

Luciana De Giovanetti, secretaría de Ciudadanía de la municipalidad, dialogó en Quién dijo verano, el nuevo programa de RADIO RÍO NEGRO que sale de 7 a 9, allí detalló que a la niña no se le cayó la estructura entera de la hamaca, sino que fue la rampa. “Los niños jugaban en la hamaca que es para personas con discapacidad. Tiene una rampa metálica que se desenrosca para bajarla, se sube la silla y se vuelve a trabar. O no la trabaron o no se dieron cuenta que se destrabó”

La funcionaria explicó que estuvieron en contacto con la mamá y la tía de Olivia, y esta mañana se encontrarán para entregarle unas muletas, necesarias para comenzar con el proceso de recuperación.

La niña ya se encuentra en su casa, donde vive con su mamá y sus tres hermanos. “Estamos a disposición para que Olivia pueda transitar de la mejor manera su recuperación” aseguró De Giovanetti.

Escuchá a la secretaria de Ciudadanía, Luciana De Giovanetti, en “Quién dijo verano”, por RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.