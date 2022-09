Una periodista de Neuquén publicó en sus redes que le dejaron un mensaje antisemita en su auto

Una mujer denunció públicamente en sus redes sociales que le dibujaron en su auto una esvástica y repudió este tipo de accionar. “Justo fue en el auto de una persona judía”, relató ella, y agregó que su abuelo fue el único de su familia que sobrevivió al genocidio nazi.

Este violento hecho simbólico ocurrió ayer en la ciudad de Neuquén en el auto de Galia Labrín Kallmann, una periodista que ha participado en la redacción del libro “Liberando Memorias sobre Exilios y Desexilios. Relatos de hijos desde la Norpatagonia”

“Hoy, cuando salí del trabajo, me encontré con que me dibujaron una esvástica en mi auto. Me sentí bastante violentada y debo confesar que con un poco de miedo” sentenció Labrín en el muro de su cuenta.

Además del repudio frente a este accionar anónimo, la periodista señaló que si no fue al azar este hecho y la persona que lo realizó la conoce, la invitó a que “intercambiemos opiniones y debatamos, aunque no lleguemos a acordar”. Agregó también que no está bueno este tipo de dibujos y que se trata de un accionar cobarde.

“Leo en los diarios que cada vez son más los supremacistas y me asusta”, mencionó en su relato, donde diferenció la libertad de expresión y de ideas, frente “a la agresión, el odio, la intimidación”, hechos que, afirmó, ella repudia siempre.

En su publicación los comentarios de las personas son de repudio ante este accionar, como también de solidaridad hacia ella por haber recibido el dibujo de una esvástica en su auto, siendo ella judía.