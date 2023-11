Una vecina de 77 años reclama que cedieron a otra persona su terreno, en Roca

Crisilda Ferreira Viguela es una mujer de 77 años que está peleando para que no le quiten su terreno en la ciudad de Roca. Según señaló la mujer, la situación ocurrió luego de que la Municipalidad, la «confundiera» con Patricia Parra, que fue víctima de femicidio hace cinco años.

Por su parte desde la Municipalidad indicaron que los vecinos denunciaron que el lote estaba abandonado. Explicaron que se realizaron diversas inspecciones para constatar la situación y observaron que el lugar estaba deshabitado.

Según informó Patricia Ferreira, hija de Parra, a Diario RÍO NEGRO «cuando mataron a mi mamá todos pensaron que Crisilda era mi tía y fueron con esa información a la Municipalidad. Entendieron que la dueña de la casa había muerto», explicó. Pero Crisilda estaba viva y explicó que desde el municipio cedieron su terreno a «un joven trabajador de la institución».

Hoy la mujer desesperada está viviendo en el lugar, en una carpa sin recursos. «Estoy sufriendo mucho» fue lo primero que expresó cuando el equipo de este diario se acercó a ver lo que estaba sucediendo. Ferreira sufre de artritis y a pesar del fuerte temporal que hubo este fin de semana se quedó en el terreno.

La mujer levantó con mucho esfuerzo las paredes que hoy están mesidas sobre la propiedad. Durante un tiempo tuvo que irse para cuidar a su hermano que tiene cáncer, pero nunca con la idea de abandonar su hogar. Al volver se encontró con que no podía seguir construyendo su casa porque «ya no le pertenecía».

La mujer debe gatear para salir de la carpa. Foto: Juan Thomes.

Hace 45 años que vive en Roca y tanto su DNI como las boletas de Edersa tienen la misma dirección: La Garza 1432.

Durante el tiempo que le dieron el terreno al hombre, según indicó Crisilda «no puso ni un clavo». Ante la desesperación por la situación la mujer se dirigió a la comisaría para realizar el certificado de superviviencia. «Me dijeron que era un acomodo ‘no te salgas de ahí porque todos sabemos que vivías acá desde antes», indicó.

«En el municipio no te dan información», indicó Patricia y agregó que el hombre al cual se lo cedieron es «joven y no tiene hijos. No se compara con ella que tiene 77 y que con mucho esfuerzo pudo edificar una pieza».

La mujer está sola y no se quiere mover del lugar. «Ella es una mujer grande, es una lástima, pero no se quiere retirar hasta que no le entreguen su casa. No podemos techar nada porque desde el municipio no nos dejan».

Por el momento Patricia le acerca agua caliente y comida, debido a que la señora no tiene dónde cocinarse.

Robos

Durante el tiempo en el que Crisilda tuvo que viajar para ir a cuidar a su hermano le robaron tres veces. «Estoy cansada, tengo sueño. Desde los 12 años trabajo y que alguien venga y me diga te saco esto es muy triste. No tiene nombre lo que están haciendo».

«No tengo por qué regalar mi esfuerzo de toda mi vida», concluyó la mujer.

Qué dijo la Municipalidad

En los archivos de la Municipalidad de la ciudad está indicado que el lote les fue adjudicado a Crisilda y su hijo en el año 2013 y 2011.

Según informaron, este año vecinos denunciaron abandono, malezas, basura, roedores y pernocte de delincuentes en el lugar. El municipio realizó diversas inspecciones constatando la situación y observaron que ambos terrenos se encontraban deshabitados.

«Estas actuaciones se realizaron según la reglamentación establecida y toda la documentación del caso consta en archivo municipal de Tierras Fiscales», concluyeron.

«En función de ello y de acuerdo a lo establecido por Ordenanza 3782/03 se procedió a la revocación del reconocimiento de ocupación de ambos lotes (que data de hace más de 10 años) para su posterior reincorporación al Banco Municipal de Tierras. Luego los terrenos fueron readjudicados a familias inscriptas en el Banco Municipal de Tierras», explicaron.