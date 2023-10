Universidades de Bariloche alientan a los jóvenes a estudiar con una muestra de carreras

Mirar a través de los lentes de realidad virtual, que permiten sumergirse en el submundo de los satélites y otros desarrollos que realiza la empresa estatal rionegrina Invap, y los maniquies para tener contacto directo con las prácticas que realizan los estudiantes de Enfermería, la zona de juegos recreativos y los espacios de prácticas deportivas de la carrera de Educación Física, fueron parte de las exhibiciones que más llamaron la atención a los adolescentes que recorrieron hoy la Muestra de Carreras Públicas que se dictan en Bariloche.

Universidades, institutos y centros de formación terciaria, integraron la sexta edición de la muestra que permite a los jóvenes que transitan los últimos años de la escuela secundaria (y a todos los interesados) conocer de primera mano, con la palabra de docentes y alumnos de cada institución, lo que se puede hacer en Bariloche una vez que egresan del colegio y la oferta es tan amplia que hay más de 50 carreras de grado, posgrado, tecnicaturas, seminarios y cursos de formación de oficios disponibles.

Se estima que a lo largo del día recorrerán los stands más de 1.000 chicos que asisten a 25 escuelas secundarias de Bariloche (públicas y privadas), Pilcaniyeu, Comallo, Villa Traful y Villa La Angostura, sumados a los colegios que se manera espontánea se acercaron y las familias de manera individual, visitarán hoy la muestra.

Bariloche tiene más de 50 carreras universitarias, terciarias y cursos de oficios para estudiar. Foto: Marcelo Martinez

“La idea es motivar a los chicos porque vemos que están desanimados al momento de terminar la secundaria. Hoy se estima que solo el 30% de los estudiantes termina el secundario a término y esta muestra es para contar todas las carreras públicas que hay en Bariloche, para que puedan elegir y reforzar su formación”, señaló a Diario RÍO NEGRO Melina Paoloni, integrante del comité organizador de la muestra por la Universidad Nacional del Comahue, una de las impulsoras de la iniciativa junto a la Universidad Nacional de Río Negro, Instituto Balseiro, Universidad Tecnológica Nacional, Instituto Superior de Educación Técnico Profesional e Instituto de Formación Docente Continua.

Este año, la muestra cuenta con un espacio amplio para exhibir las propuestas, en el nuevo gimnasio de la UNCo, donde se dispuso un sector de stands de cada institución, que ofrecen folletería y cuentan las propuestas académicas, la posibilidad de acceder a becas y despejan dudas de los estudiantes.

La carrera de Enfermería que dicta la UNCo exhibió su propuesta con maniquíes con los que realizan prácticas. Foto: Marcelo Martinez

Además se ambientó un lugar para actividades deportivas y recreativas a cargo de la carrera de Educación Física, una de las más convocantes en la UNCo, junto a Enfermería que llevó maniquíes y una incubadora de recién nacido para mostrar parte de sus tareas prácticas que se aprenden en la cursada.

También en la sede del Centro Universitario Regional del Comahue se dispusieron stands con elementos de laboratorios y microscopios que forman parte de las materias de la carrera de Biología y Acuicultura.

Invap alienta al «talento joven»

La empresa Invap, fue una de las invitadas a pesar de no formar parte de la oferta académica de Bariloche. “Apuntamos a buscar el talento joven, la empresa da formación y experiencia a sus trabajadores y queremos mostrar que ingresar a Invap no es algo inalcanzable, no es solo para ingenieros e ingenieras ultra especializados, entrar a Invap es posible, hay distintas disciplinas”, destacó Valentín Riera, psicólogo, que integra el área de Reclutamiento y Selección en Invap.

Para exhibir lo que hacen en Invap, el stand llevó lentes de realidad virtual para que los chicos puedan navegar y manipular satélites y desarrollo que se realizan en la compañía que tiene sede en Bariloche y es una de las mayores empleadoras de la ciudad, con una planta de 1.700 empleados.

Invap llevó lentes de realidad virtual para acercar a los jóvenes a sus desarrollos. Foto: Marcelo Martinez

Amplia oferta de cursos y carreras de oficios con salida laboral

La Escuela de Aprendizaje de Oficios también tuvo su espacio y allí Andrea y Silvana, dos estudiantes de uno de los cursos, ofrecían la propuesta que se extiende en 10 cursos de 2 años para aprender distintos oficios, tener prácticas reales (algunas son rentadas) y posibilidad de salida laboral inmediata.

El gimnasio de la Universidad del Comahue albergó hoy la Muestra de Carreras Públicas. Foto: Marcelo Martinez

“La Escuela de Oficios da la posibilidad de tener una salida laboral inmediata. Los jóvenes buscan mucho las carreras con prácticas”, señaló una de las expositoras que remarcó que esta institución, que depende del Ministerio de Educación de Río Negro, tiene sus cursadas de 19 a 22, para facilitar el acceso a personas que trabajen y muchos adultos que quieren continuar su formación, y como requisito solo se exige Primaria completa y ser mayor de 18 años.

En esta institución, que tiene 40 años de historia en Bariloche, cada vez se suman más propuestas para aprender un oficio. Actualmente se dicta los oficios de auxiliar de cocina, experto chocolatero, auxiliar de peluquería, auxiliar de mecánica automotriz y de electricidad automotriz, cuidador domiciliario e institucional, empleado de comercio calificado, experto en cuidado de niños y promotora educativa, operador en informática y auxiliar en farmacia comercial, hospitalaria e industrial.

Otra institución que mostró su propuesta fue el Centro Integral de Formación para la Industria de la Construcción, que ofrece el gremio Uocra junto al Gobierno provincial, con carreras afines a la construcción en madera, instalaciones eléctricas de energías renovables, herrería de obra, gasista domiciliario.

La Muestra de Carreras tuvo espacio para juegos recreativos. Foto: Marcelo Martinez

Conicet con su oferta de posgrado también formó parte de la propuesta y en todos los espacios se remarcó la premisa de la importancia de la educación pública, e incluso se colgó una pizarra para que los asistentes escriban lo que imaginen de su futuro: «Me voy a recibir de lo que sea, pero me voy a recibir«, rezaba uno de los escritos que plasmaron.