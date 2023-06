Unos 120 mil estudiantes desembarcan en Bariloche a partir de junio

A fines de junio, los contingentes de egresados volverán a copar las calles de Bariloche. A los argentinos, se sumarán estudiantes de Chile, Uruguay y Paraguay.

“Este año normalizamos las fechas históricas: de junio a octubre vendrán los egresados argentinos, en noviembre es el turno de los chilenos y luego, vuelven los argentinos”, advirtió Néstor Denoya, secretario de la Asociación de Turismo Estudiantil Bariloche (Ateba).

Este año, la llegada de estudiantes coincide con el inicio de la temporada en el cerro Catedral. Sucede que nieve o no, la fabricación de nieve artificial garantiza las condiciones para esquiar. “Sabemos que el 15 de junio empezamos a tener nieve. Es fabuloso. Muchas veces, la gente nos decía que no tenía problema en venir en junio, pero consultaban cómo estábamos de nieve. Hoy ya no tenemos ese problema”, señaló.

Denoya advirtió que, este año, se alcanzará la marca histórica previa a la pandemia, que varía de 18 a 24 mil estudiantes chilenos. Se trata de estudiantes de 15 y 16 años que contratan un viaje diferente al de los egresados argentinos y por eso, no se los mezcla. Noviembre es el mes de este tipo de viajes (el momento en que los alumnos argentinos rinden exámenes).

“Quizás sea un número menor, pero lo cierto es que está en crecimiento. Las condiciones del cambio les conviene a los chilenos y han eliminado las restricciones que tenían por Covid. Estamos recibiendo muchas consultas y hay buenas reservas”, dijo el empresario.

En relación al mercado argentino, Denoya reconoció que poco a poco, se recupera el caudal de estudiantes. Estiman que entre junio y enero, desembarcarán más de 90 mil estudiantes en la ciudad.

“Hay un vuelco hacia los destinos nacionales por la economía. Nuestro destino pica en punta por una cuestión histórica y la calidad de los servicios. Pero además, hubo un cambio de comportamiento: lejos de empezar a pagar el viaje un año antes, mucha gente se acerca a último momento. Es el papá que junta el mango para que su hijo pueda viajar”, dijo Denoya.

Por otro lado, estiman para este año la visita de 3.000 estudiantes uruguayos, de 15 y 16 años. Esta visita es en julio ya que buscan nieve y es la fecha en que tienen vacaciones en la escuela. “También hemos hecho una fuerte campaña en redes en Paraguay ya que este público suele viajar a Brasil por una cuestión de cercanía. Entendemos que el público ABC1 podría elegirnos como destino”, recalcó Denoya.