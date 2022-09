Vecina de Rincón desesperada porque sus animales «mueren de hambre» por la sequía

Una vecina de Rincón de los Sauces reveló la desesperante situación por la que atraviesa. Sus animales se están muriendo de hambre por la falta de pasto fresco en el lugar. Ella mismo manifestó no tener recursos para alimentarse.

Lorena es una puestera que vive a 30 kilómetros de Rincón de los Sauces y comentó al canal de noticias 24/7 que se encuentra en una situación crítica donde la falta de ingresos y comida afecta a todo su hogar. Manifiestó que todos los días sus animales se van debilitando para posteriormente morir debido a que sus campos están secos y no «tienen qué darles».

Según contó, la puestera más de una vez se ha comunicado con autoridades de Producción de Rincón de los Sauces y les prometieron acercarse pero hasta el momento nadie aparece. Mientras tanto, sus animales siguen en un estado casi deplorable y no se pueden mantener de pie.

Lorena explicó que los animales están flacos y que «las chivas preñadas» terminan por perder sus crías. En tan solo dos meses ya se le murieron más de 30 animales, los cuales son su medio de supervivencia.

Frente a esta situación y ante la ausencia de respuestas, la puestera decidió acercarse al municipio pero según confirmó no recibió más que «agresiones», por lo que tomó la decisión de hacer pública su situación para ver si de esa forma la escuchan.

«Vivimos de esto y no tenemos sueldo. Es triste por que todos los días vemos a los animales tirados. No podemos hacer nada y duele muchísimo», expresó Lorena y añadió «somos muchos los puesteros abandonados acá. Hay personas que están ciegas que viven en el campo y no les llevan nada».

Hoy por la mañana, el vicegobernador Marcos Koopmann se encontraba en Rincón de los Sauces debido a la inauguración de la Expo Vocacional 2022 por lo cual uno de los deseos que expresó la vecina fue que su pedido llegue a los oídos del vicegobernador y «pueda acercarse a los puestos».