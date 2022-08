Muertes inexplicables de sus animales preocupan a un productor en Senillosa

Un productor rural de Senillosa denunció que, luego de que se les aplicara una vacuna contra la sarna a sus animales, a la semana comenzaron a presentar problemas y varios ya se le murieron. Asegura que hay más vecinos que están en la misma situación y reclaman que se les haga un análisis a los animales para saber de qué se trata.

Ramón Duran, el productor rural, dialogó con RÍO NEGRO acerca de la situación que viven sus ovejas. Él vive en la Colonia San José, a 11 kilómetros de Senillosa. Mencionó que, hace más de un mes y medio, una veterinaria se acercó a vacunar contra la sarna a varios animales de productores de esa zona y que, a la semana, comenzaron a presentar varios problemas de salud.

El productor comentó que sus ovejas dejaron de comer, se fueron enflaqueciendo, se les cayó la lana, comenzaron a aislarse, algunas se caían, y entre las que se fallecieron, algunas vomitaron sangre. Asegura que hay más productores a los que les pasó lo mismo con sus animales.

Duran comentó que él vacunaba a sus animales de forma particular, pero al encontrarse desempleado no podía costearlo, por lo que solicitó ayuda y se acercó una veterinaria que puso el gobierno. Cuando se comunicó con la persona que se acercó a realizar la vacunación, ella le aseguró que no estaban en mal estado ni vencidos, como se creía. Ayer le comunicaron que iban a enviarle remedios para los animales que aún quedan con vida.

Al productor le preocupa lo que está pasando por lo que solicita que se le hagan análisis, tanto a los animales fallecidos como los que siguen vivos, para averiguar qué pasó y si se trata de alguna enfermedad de la cuál haya que preocuparse. «Hay que tomar medidas urgentes», planteó.

Duran comentó que también tenía chanchos pero que los tuvo que vender porque le implicaba mucho gasto. Los porcinos también fueron vacunados, y la persona que hoy los tiene le comentó que tenían unas manchas. El productor asegura que perdió todo lo que ganó en el año. «Ya van seis los animales muertos que tengo, más las crías que tenían algunas en la panza», dijo.

Detalló que un animal vale unos 25.000 pesos, por lo que le calcula que perdió entre 150.000 y 180.000 pesos.

El vecino de Senillosa solicitó que aquellas personas que hayan presentado problemas similares con sus animales lo difundan para que tome la importancia necesaria. «Usted no se imagina la tristeza que tengo todos los días, ya no sé qué hacer», agregó.

Qué dijo la veterinaria que atendió a las ovejas del productor

Las ovejas del productor fueron atendidas por Evelyn, una veterinaria que trabaja en conjunto con la Municipalidad de Senillosa para brindar un servicio gratuito para la población, en las que realizan desparasitaciones, además de cursos sobre posibles enfermedades en animales y cómo prevenirlas.

Evelyn comentó a RÍO NEGRO que visitó a Ramón Duran en abril y que no se los vacunó a los animales, sino que se los desparasitó. También detalló que la droga aplicada sirve para tratamiento externo e interno. Mencionó que es el mismo plan de desparasitación que cuenta la provincia.

En el caso puntual del productor Duran, mencionó que en las ovejas que se encuentran transitando el último tercio de la gestación es normal que suceda lo que a él le pasó. Esto se debe a que “se produce muchas veces un efecto que se llama cetosis de la preñes”, de forma que las demandas energéticas son más altas, que le puede generar un problema metabólico, como también aislarse o morir, según señaló la especialista.

La veterinaria mencionó que, durante el último tercio, el feto crece un 80% por lo que las demandas energéticas crecen. Además, agregó que, a diferencia de los chivos, las ovejas pueden morir con sus hijos adentro, por lo que “nada tiene que ver con una desparasitación”.

En ese sentido, comentó que quedó en visitar al productor el viernes para poder charlar y analizar a los animales, para determinar qué puede haber pasado.