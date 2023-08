Vecinos reclaman la falta de limpieza en las calles de un barrio de Roca

Según los vecinos hace ya un año la municipalidad no limpia las calles. Foto: Gentileza.

Los vecinos del barrio San Cayetano manifestaron que están cansados de esperar que «la Municipalidad escuche sus reclamos» y se dispusieron a limpiar las calles que «hace más de un año están en total abandono«.

Según contó uno de los afectados, hace un año que la Municipalidad dejó de limpiar las calles del barrio ubicado al sudeste de la ciudad. » Los vecinos están agotados de quejarse y limpian ellos«, apuntó el hombre que habló con Diario RÍO NEGRO.

Los mismos decidieron realizar un reclamo y llevarlo al municipio, pero no han tenido respuestas. «Fuí dos veces a servicios públicos», contó el residente quien ante la falta de respuestas decidió llamar varias veces para ser escuchado.

«Se esta pagando un impuesto por algo que no se hace«, manifestó y agregó » no sé cómo a esta altura no tienen máquinas para limpiar».

A pesar de la falta de limpieza sobre las calles, el vecino aclaró que el servicio de recolección de basura «se hace bien».