Video | «Brindé con champagne, soy chiquita»: otra alcoholemia insólita en Bariloche

Un hombre fue multado este fin de semana en Bariloche por circular en la Ruta 40 con 2 gramos por litro de alcohol en sangre. Cuando le preguntaron si había tomado, respondió: «Un vaso de vino cuando comí». Su respuesta fue tan insólita como la de una mujer que en enero dijo: «Brindé con champagne, soy chiquita».

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas y concientizar sobre la conducción responsable para evitar siniestros, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) reforzó la cobertura federal esta temporada de verano 2025 con más de 30 puntos de control.

En este contexto, en el kilómetro 2049 de la Ruta Nacional 40, hubo dos casos de alcoholemia positivo este año, que tuvieron respuestas insólitas por parte de los conductores.

Uno de ellos fue tras los festejos de Año Nuevo, en la madrugada del miércoles 1 de enero. Entonces, una conductora fue multada por dar positivo de alcoholemia con 0,51 gramos por litro de alcohol en sangre.

Alcoholemias positivas sobre la Ruta 40 en Bariloche. Imagen ilustrativa.

Su respuesta llamó la atención: «Brindé con champagne, soy chiquita«. Además, al ver el resultado, cuestionó: «¿En serio? Estoy sobria. Tipo, si querés te camino lo que quieras. Mido 1.55”.

Seguidamente, una agente le recordó la peligrosidad de manejar en estado de ebriedad y la mujer respondió: “No, ya lo sé, pero es Año Nuevo. Te juro. Brindé literal, por eso me puse como conductora designada. No sé qué hacer. Mirá mi tamaño».

Debido a la infracción, a la mujer se le retuvo la licencia, como también el vehículo.

«Un vaso de vino cuando comí»: millonaria multa a un hombre por manejar alcoholizado en la Ruta 40

El otro de los casos ocurrió este fin de semana: un hombre de 60 años que viajaba a Comallo intentó evitar un control de tránsito, pero fue detenido por la policía.

«Un vaso de vino cuando comí», contestó el hombre cuando los agentes le preguntaron si había ingerido alcohol. Seguidamente, se disculpó por «no verlos».

Los trabajadores le informaron que el mínimo permitido era 0,20 g/l de alcohol en sangre, por lo que el resultado había superado ampliamente la medida. Como consecuencia, al conductor se le retuvo la licencia y el vehículo. Además se le aplicó una multa de casi 1.400.000 pesos.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) hicieron énfasis en que el hombre habría recorrido más de 100 kilómetros en estado de ebriedad en caso de no haber sido detenido.