Video | Buscan a «Mía», una perrita que fue robada en Regina: «Se la llevaron corriendo y en brazos»

El pedido desesperado para encontrar a una perrita en Regina se viralizó en redes sociales y generó indignación entre los vecinos. Su familia denunció que fueron cuatro personas las que la tomaron de la vereda de su casa y con ella en brazos, huyeron del lugar. Piden información para recuperarla.

El indignante hecho ocurrió el domingo por la noche en el barrio Belgrano, precisamente en la calle Colegio Nacional justo frente a un colegio secundario. La perrita se llama Mía y es una bulldog francés que se encontraba en la vereda de la casa familiar.

En comunicación con Diario RÍO NEGRO, su dueña Flor Liberti explicó que la perrita había salido a la vereda debido a que su otra mascota rompió el alambrado. La familia se dio cuenta a los pocos minutos pero ese fue tiempo suficiente para que cuatro personas que pasaban por el lugar -un hombre, una mujer y dos adolescentes- la tomaran para huir con ella.

Liberti contó que salieron a buscar a Mía, pero no lograron encontrarla y consultando les dijeron que habían visto a «los cuatros juntos, como una familia y llevaban a la perra en brazos corriendo». Además estas personas lograron ser capturadas por las cámaras de seguridad de la zona, lo que ayudó a constatar que la perra no se fue sola si no que fue robada.

«Mía es bastante mansa, hace un año y medio aproximado que esta en la familia», indicó y agregó que sus hijas esperan poder recuperarla cuánto antes. Además ofreció una recompensa por cualquier información.

«Me da tristeza ver a una familia robar una perrita. ¿Qué valores les enseñan a los hijos?. Seguro esta familia ya sabe que estamos buscando a nuestra perrita, sepan que lo único que queremos es a nuestra perra en casa. La vamos a encontrar», expresó la mujer en medio de la angustia.