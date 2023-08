Video | Cipolletti se prepara para la crecida del río Neuquén: el pico máximo se espera el domingo

Los barrios de la ribera de Cipolletti se preparan para la crecida del río Neuquén anunciada para este fin de semana. El municipio acercó tierra a los vecinos para evitar filtraciones de agua, si bien están formando barreras para prevenir el ingreso, algunos aseguran que no funcionará. El domingo llegará la gran crecida del río Neuquén por el aumento de los caudales salientes del compensador El Chañar.

Según la última información emitida desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el caudal de salientes del Compensador El Chañar, “debido la magnitud de la crecida sobre el río Neuquén entrante al embalse de Los Barreales”, alcanzará los 580 el viernes, 600 el sábado y 625 este domingo 27 de agosto. Ante este panorama los vecinos de los barrios de la costa de Cipolletti se preparan para la posibilidad de sufrir filtraciones de agua peores de las que vivieron en el mes de junio.

El paisaje en los barrios de la costa de Cipolletti es angustiante, vecinos que comenzaron a formar «barricadas» para evitar que el agua ingrese a sus hogares, filtraciones de agua que resisten de la última crecida y barro. Así como hay quienes están alerta ante lo que sucederá, hay vecinos que aún no sabían de la crecida del río que ese espera para el domingo.

Según explicaron vecinos del barrio Costa Norte el municipio llevó tierra para poder formar estas barreras pero esto solo servirá momentáneamente, luego será la combinación ideal para que se generen barreales en las calles del barrio. «Esta tierra tuvo que haber llegado hace semanas, no ahora, algunos días antes de que llegue el agua» relataron los vecinos.

Mientras tanto el municipio se volvió a reunir con el comité de emergencia conformado por protección civil, desarrollo humano, asuntos vecinales y servicios públicos para trabajar en la prevención y cuidado de los ciudadanos de la costa.

En Vista Alegre 40 familias temen perder todo por el incremento del río Neuquén

Desde el Municipio de Vista Alegre advirtieron que por los caudales anunciados podrían sufrir inundaciones y pidieron reforzar las defensas. En una nota dirigida a Horacio Carvalho, subsecretario de Recursos Hídricos, el intendente de Vista Alegre, Daniel Ridao, pidió que se refuerce la defensa que está sobre el río Neuquén, inmediatamente aguas abajo del dique Ingeniero Ballester.

«Es información de la AIC que los caudales van en incremento desde hoy (por ayer) hasta el domingo, y ese día tememos que la defensa mencionada pueda ser superada dejando inundadas por arrasamiento a 40 casas«, señaló Ridao en el mensaje.

También, que «al menos» personal de Recursos Hídricos «evalúe en función de los caudales esperables si la defensa en su altura actual soportara ese caudal«.

En Catriel se está monitoreando el río Colorado

Durante las crecidas de junio, ante la inminente crecida del río Colorado, en Catriel hubo evacuados. Frente a este antecedente el municipio de Catriel estableció dispositivos de emergencia para brindar apoyo a las familias que puedan verse afectadas por la crecida del río.

Según informaron desde el cuartel de bomberos de Catriel por el momento se encuentran monitoreando los caudales del río Colorado, pero no hay familias evacuadas.

Desde la municipalidad comunicaron que “las condiciones actuales y datos recabados no conllevan ningún tipo de alarma para los vecinos de Catriel hasta el momento, según datos brindados por la interjurisdiccional, no obstante, se monitorea el comportamiento de las aguas del Colorado para mayor control de la situación y prever cualquier tipo de contingencia”.