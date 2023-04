Video: el conmovedor reencuentro con su perrita después de dos semanas perdida en Marí Menuco

Leyla relató el día a día sin su perrita Luli que se extravió el 20 de marzo en Mari Menuco y desde entonces era buscada intensamente. Después de dos semanas, acampe y noches de frio, apareció su perrita y el reencuentro quedó documentado.

Todo comenzó el 20 de marzo, cuando después de un día en el lago Mari Menuco, Leyla volvió a casa sin su perrita Luli. «Ella es todo para mi, no sólo una mascota, es nuestra bebé, la necesitamos, por favor gente», había manifestado en redes. Hasta ofreció recompensa y se instaló con una carpa.

El segundo día publicó un video angustiada, «va a llover, quiero saber que esta calentita, que no está pasando frio, hambre, necesito saber eso». Pidió que, si alguien la tenía, que le avise. La joven indicó que su perra andaba con correa violeta y tenía el bigote mal cortado.

Día tras día contaba sobre su perra y pedía a la gente ayuda. «Si alguien tiene el día libre y puede acompañarme a buscar a Luli me ayudan un montón, yo te paso a buscar por donde sea, por favor», mencionaba en sus redes.

Leyla aseguró haber visto a su perra después de cinco días, pero esta corrió con miedo y se volvió a extraviar. «Se me baja la presión, no e podido comer desde el día que se me perdió», contó Leyla, pero aseguró «Se que la voy a encontrar», confió.

Finalmente, este sábado Leyla se reencontró con Luli. «Caminaba todo el día, me tiraba al piso, le pedí a Dios que me de fuerzas para encontrarte, siempre supe que te iba a encontrar», expresó la joven. «Gracias a todos los que publicaron y salieron a caminar», agregó.