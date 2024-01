Video | Fiesta de la Pera 2024 en Allen: así fue el segundo día con rock, cuarteto y concursos

Tres noches de espectáculos locales y regionales, propuestas gastronómicas, exposiciones, juegos, concursos y mucho más es lo que se preparó para la Fiesta Nacional de la Pera 2024 en Allen. Desde RÍO NEGRO te contamos cómo es la grilla de artistas, día por día.

La tan esperada Fiesta Nacional de la Pera tiene edición más acotada y mucho más regional. Se distingue con la de años anteriores porque los artistas serán todos de la zona del Alto Valle. La actividad comenzó este viernes 19 y se extenderá al domingo 21, con una escenario lleno de propuestas para que los allenses y vecinos de zonas aledañas puedan disfrutar de la cultura.

Habrá folclore, rock, cumbia y música tropical durante la fiesta. Además, lo novedoso de esta ocasión es que este año la Fiesta Nacional de la Pera se hace en la zona céntrica, en el anfiteatro municipal de Allen, para que sea más fácil asistir.

En este sentido, el Director general de Deporte y Cultura de Allen, Diego Candia, informó que cortarán las calles aledañas. «Al ser un espacio abierto pueden ingresar por varios lugares. Podrán entrar por cuatro calles , lo que permitirá que la gente no se amontone», indicó.

Si aún no te enteraste cuál es la propuesta para este 2024, RÍO NEGRO te cuenta cómo es la grilla completa de artistas.

Fiesta de la Pera 2024: Sábado 20, con rock y cuarteto en el escenario principal

Durante el segundo día de la fiesta tuvo lugar el cierre del concurso de los embaladores, en el que se impuso la representante de Empaque Allen, Lorena Zúñiga. La ganadora se llevó como premio una moto 0 kilómetro y aseguró: «Amo mi trabajo».

Lorena se llevó la victoria en el concurso de embaladores. Foto: Municipalidad Allen.

Luego se realizó una clase de Zumba de Marian González, en la que todos los visitantes tuvieron la posibilidad participar.

Sobre las 20:30, fue el momento del plato fuerte de la fiesta y se activó el escenario principal con el grupo local de folclore «Sureños», liderados por Marcelo Flores. Más tarde siguieron la banda oriunda de Plottier Skapaltata y, para los nostálgicos, Ecos, grupo tributo de Soda Stereo.

En último turno sonará La Brea, una banda de cuarteto con 10 años de trayectoria, oriunda de la ciudad de Neuquén, y que traerá al Valle el clásico ritmo cordobés, para un cierre a puro baile.

Los espectáculos en el escenario principal se realizaron ante un gran marco de público este sábado, en una noche que se mostró calurosa, pero estrellada y sin viento. Según indicaron desde la organización a Diario RÍO NEGRO, la asistencia del segundo día se estimaba en más de 20.000 personas.

Fiesta de la Pera 2024: viernes 19, así fue el primer día

El festival comenzó con el tradicional acto protocolar a las 19.30 con presencia de autoridades municipales y también provinciales, como el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck.

El mandatario provincial acompañó la apertura de la fiesta. Foto: Mario Villasuso.

Acompañado por el intendente local, Marcelo Román, el mandatario habló ante los presentes de forma previa al corte de cintas y destacó la labor de los productores frutícolas del Alto Valle. «Sin ellos Rio Negro no hubiese sido lo que es, Rio Negro no hubiese logrado lo que es, no hubiésemos tenido una identidad«, aseguró.

El gobernador dijo además que la fiesta es un «homenaje a quienes nos dan la identidad allense y rionegrina que es la pera, también a quienes trabajan durante todo el año, rurales, trabajadores de empaque, del hielo, fleteros, transportistas».

Terminada la apertura formal, fue el turno de la cultural, con la participación de Rocío Campos y su escuela de danzas árabes. Luego tuvo lugar el concurso de embaladores donde los inscriptos tenían la posibilidad de participar por el premio ganador, una moto 110 0km.

Pasadas las 20:30, fue el turno de la música en el escenario principal, principal protagonista de la fiesta tanto este viernes como el sábado y domingo. Los primeros en aparecer fueron los Trasnochados Criollos, seguidos después por Linaje, grupo musical de folclore.

Los vecinos y visitantes recorrieron en buena cantidad los stands de artesanías y productos locales. Foto: Mario Villasuso.

El rock también tuvo su espacio de la mano de Serpentine, una banda tributo a los Guns N´Roses oriunda de Neuquén. En tanto que el cierre estará a cargo de La Klass Band, banda de cuartero del Alto Valle, y Sueño eterno, una banda oriunda de Neuquén tributo al grupo musical La Nueva Luna.

En simultáneo a los espectáculos musicales, familias y visitantes aprovecharon el buen tiempo en la zona, sin tanto calor como en días pasados, para recorrer de a pie la zona de stands. En ellos, se puede encontrar artesanías y productos locales. También comida y bebidas, para acompañar el paseo.

Fiesta de la Pera 2024: domingo 21, el gran cierre

El último día luego de una clase de zumba en vivo con Naty Balboa, subirán al escenario:

-Carina Filet, la reconocida cantante de Allen que con su música recorrió diferentes escenarios del país.

-Rondamones, una banda de cumbia-punk oriunda de Cipolletti

-La Orquesta de Rock Sinfónico oriunda de Roca

-Alma y Pasión, un reconocido grupo de ballet folclórico

-Luis Sebastian, artista cuartetero de Neuquén

Cómo será el servicio de transporte en la Fiesta de la Pera

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Allen, Benjamín Marín fue entrevistado en la Radio FM Terapia y brindó información acerca de cómo funcionará el servicio de taxis y colectivos este fin de semana para la Fiesta de la Pera.

Según indicó, a partir de este jueves 18 se restringiría la calle Eva Perón en el sector Norte por donde transita el colectivo con un vallado a la mitad de la calle para que los vayan armando y dejar habilitado el paso del colectivo. Además se había anunciado que desde el viernes 19 se cortaría el tránsito hasta el lunes en el centro de la ciudad.

Por un lado, los taxis tendrán a disposición una parada en la Plaza San Martín, sobre la calle Irigoyen antes de llegar a Avenida Roca. Los colectivos desde las 12 de la madrugada hasta el lunes, irán por Eva Perón hasta Alem, donde girarán hacia el sur hasta San Martín donde tomarán las paradas con las hasta Avenida Roca, donde retomará su recorrido normal.

Por otro lado, el estacionamiento estará a cargo del Club Alto Valle y estará ubicado entre los puentes ex-Millacó y el de la Piñeiro Sorondo, con valor de 300 pesos.