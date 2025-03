Video | Pirotecnia en la Legislatura y muerte de una perrita en Neuquén: «Las bombas daban realmente miedo»

La apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura de Neuquén quedó marcada por un fuerte reclamo de vecinos contra las bombas de estruendo, que estallaron desde muy temprano en la Avenida Leloir. A causa de ello, una perrita escapó de su casa y murió atropellada. Sus dueños piden respuestas a las autoridades, pero hasta el momento no han sido contactados.

Pilar era una perrita que vivía en una casa ubicada sobre la calle Mendoza, cerca del CPEM 46. Desde la Legislatura hasta su vivienda hay una distancia de, por lo menos, 7 cuadras. Su dueña, Candela, relató a Diario RIO NEGRO que las bombas «fueron fuertísimas y daban realmente miedo».

La vecina contó que su madre escuchó la primera bomba de estruendo alrededor de las 7:30. «Con el silencio que había fue terrible», advirtió.

Al mismo tiempo, su hermana señaló que se encontraba despierta cuando escuchó el primer estallido y que «pareció una explosión de gas».

La pirotecnia estalló a lo largo de la mañana, mientras el gobernador Rolando Figueroa daba su discurso en el recinto legislativo.

Perlita, la perra fallecida este sábado en Neuquén. Foto Gentileza.

Aterrada por la pirotecnia, una perrita huyó y fue atropellada en Neuquén

La familia aclaró que no todas las bombas tuvieron la misma magnitud, pero Candela aseguró que la bomba que explotó cerca de las 11:30 «fue terrible».

A esa hora, la tragedia ya se había consumado: su perrita Pilar, aterrada por el ruido, se escapó de la casa cerca de las 9:20.

Más tarde, su padre y hermana la encontraron en las calles Santa Fe y Alberdi, pero cuando la quisieron ayudar se escondió debajo de un colectivo y fue atropellada.

Enojo y muchos perros perdidos por el uso de pirotecnia en la Legislatura

Candela comentó que su perrita no fue la única que se perdió por culpa del uso de pirotecnia en la Legislatura de Neuquén, sino que también se enteró de otros siete u ocho casos: «Sé que a Pilar no nos la devuelve nadie, pero espero que esto no quede en la nada«.

El gobernador Rolando Figueroa en la apertura de sesiones ordinarias este sábado. Foto: Florencia Salto.

Además, aseguró que la muerte su perrita, quien este sábado cumplía 11 años de su rescate, podría haberse evitado. «Hicieron lo que se les cantó», sentenció.

De igual forma, otros vecinos reclamaron por el incumplimiento de las Leyes Provinciales 2833 y 3371 y la Ordenanza municipal 12449, que prohíben el acopio, comercialización, distribución, fabricación, exhibición y uso de pirotecnia.