Murió su perrita por la pirotecnia en la apertura de sesiones en Neuquén: «Estamos destruidos con mi familia»

Este sábado fue la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura de Neuquén. Después del discurso del gobernador de Rolando Figueroa, se registraron varios estruendos producto de la pirotecnia que se tiró al final del acto. Una perrita se asustó por el ruido, se escapó y murió atropellada por un colectivo. «Espero que esto no quede en la nada», aseguró Candela Pedernera, su dueña.

En contacto con Diario RÍO NEGRO, Candela relató que Pilar, la perrita, estuvo escondida por los fuertes ruidos en el domicilio de sus padres ubicada por la calle Mendoza, cerca del CPEM 46.

A las 9, un estruendo hizo que la perra salga corriendo y se escapara de la casa. Enseguida, todos corrieron a la calle a buscarla.

Entre la difusión en redes sociales, un vecino se contactó con Candela, quien vive en barrio Mercantil, y le dijo que la vió entre Ministro González y la Avenida.

Su papá y su hermana fueron hasta allí y en el trayecto la encontraron en Santa Fe y Alberdi, una hora después de haberse perdido, asustada escondiéndose entre los autos.

En un momento, la perrita se metió abajo de un colectivo que estaba detenido en la calle. «El colectivero justo arrancó y ella salió corriendo. La pasó por arriba. No pudieron alcanzar a frenar al colectivero», detalló con la voz quebrada.

«Pilar agonizó varios minutos y le movía la cola. Por lo menos no murió tan sola, fue un sufrimiento terrible para ella», añadió.

Enojo y muchos perros perdidos por el uso de pirotecnia en la Legislatura

Candela comentó que su perrita no fue la única que se perdió por culpa del uso de pirotecnia en la Legislatura de Neuquén, sino que también se enteró de otros siete u ocho casos: «Sé que a Pilar no nos la devuelve nadie, pero espero que esto no quede en la nada«.

Candela aseguró que la muerte su perrita, quien este sábado cumplía 11 años de su rescate, podría haberse evitado. «No respetaron una mierda, hicieron lo que se les cantó», sentenció.

«Le cagaron la mañana a muchas personas. A nosotros nos cagaron el día, la semana. En nuestra casa los animales no son sólo animales, son parte de la familia», concluyó.

A fines de noviembre del año 2022, la Legislatura de Neuquén sancionó una ley en donde prohibían el uso de pirotecnia lumínica y de estruendo, tanto para uso civil como en actividades estatales.