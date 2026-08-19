Viedma Digital: abrieron las inscripciones a cursos gratuitos de tecnología y herramientas digitales

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 1 de septiembre. Foto: gentileza.

La Municipalidad de Viedma abrió las inscripciones para una nueva edición de los cursos gratuitos de Viedma Digital, una propuesta de capacitación que ofrece herramientas vinculadas con la tecnología, la comunicación y el uso de recursos digitales.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el martes 1 de septiembre y los cursos comenzarán el 7 de septiembre, con una duración de tres meses, hasta el 4 de diciembre. Las capacitaciones tendrán dos clases semanales de dos horas.

Para inscribirse es necesario presentar fotocopia del DNI. El trámite puede realizarse de lunes a viernes en el Punto Digital de Álvaro Barros 1508, de 8 a 14, o en el Punto Digital del CAMu, ubicado en Azucena Maizani 43, de 9 a 13.

Qué cursos se pueden hacer en Viedma

En el Punto Digital de Álvaro Barros 1508 se dictarán ocho propuestas. Fotografía, destinada a mayores de 15 años, se cursará lunes y viernes a las 9 y abordará conceptos de introducción a la fotografía y composición.

También se ofrecerá Diseño Gráfico, para mayores de 15 años, los martes y jueves a las 9, con contenidos vinculados al diseño y la elaboración de piezas de comunicación.

La propuesta de Producción Audiovisual, para mayores de 15 años, tendrá clases lunes y viernes a las 11 y trabajará sobre filmación, edición y postproducción de video.

Para quienes quieran iniciarse en programación estará Desarrollo Web, destinado a mayores de 18 años, los martes y jueves a las 11. El curso brindará conocimientos básicos de HTML, CSS y JavaScript mediante el framework Antigravity.

Modelado e Impresión 3D se dictará lunes y miércoles a las 14, para mayores de 15 años. No requiere conocimientos previos y permitirá conocer las bases de la impresión 3D, el modelado y el uso de los equipos.

Otra de las alternativas será Community Manager, para mayores de 18 años, con dos grupos disponibles los martes y jueves a las 14 y a las 16. El contenido incluye una introducción al marketing y herramientas de escritura para redes sociales.

Para chicos y chicas de entre 8 y 15 años se dictará Robótica, los lunes y miércoles a las 16, con actividades de electrónica aplicada a proyectos con Arduino.

Por último, Producción Musical Digital, para mayores de 15 años, tendrá clases los martes y jueves a las 18. Se trabajará en la creación de ritmos, el uso de sintetizadores y el armado de secuencias con Ableton Live.

Cursos en el Punto Digital del CAMu

En el Punto Digital del CAMu también habrá cuatro propuestas. Alfabetización Digital, destinada a adultos mayores, se dictará lunes y miércoles a las 9 y estará orientada al manejo básico de computadoras y navegadores.

Para mayores de 18 años se ofrecerá Inteligencia Artificial, los martes y jueves a las 9. El curso abordará el uso de herramientas de IA en el ámbito laboral, además de aspectos vinculados con la ética y las buenas prácticas.

También estará disponible Ofimática, los lunes y miércoles a las 11, con contenidos sobre procesamiento de textos y hojas de cálculo mediante LibreOffice y Google Docs.

Finalmente, Diseño Gráfico para Redes Sociales, para mayores de 18 años, tendrá clases los lunes y viernes a las 17:30 y estará enfocado en la creación de piezas gráficas para comunicación en redes sociales.

Las personas interesadas pueden acercarse a cualquiera de los dos puntos digitales durante los horarios de inscripción y consultar por los cupos disponibles.