Viedma Digital: abrieron las inscripciones a cursos gratuitos de tecnología y herramientas digitales
La Municipalidad de Viedma ofrece capacitaciones gratuitas en fotografía, diseño gráfico, inteligencia artificial, robótica, desarrollo web y otras herramientas digitales.
La Municipalidad de Viedma abrió las inscripciones para una nueva edición de los cursos gratuitos de Viedma Digital, una propuesta de capacitación que ofrece herramientas vinculadas con la tecnología, la comunicación y el uso de recursos digitales.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el martes 1 de septiembre y los cursos comenzarán el 7 de septiembre, con una duración de tres meses, hasta el 4 de diciembre. Las capacitaciones tendrán dos clases semanales de dos horas.
Para inscribirse es necesario presentar fotocopia del DNI. El trámite puede realizarse de lunes a viernes en el Punto Digital de Álvaro Barros 1508, de 8 a 14, o en el Punto Digital del CAMu, ubicado en Azucena Maizani 43, de 9 a 13.
Qué cursos se pueden hacer en Viedma
En el Punto Digital de Álvaro Barros 1508 se dictarán ocho propuestas. Fotografía, destinada a mayores de 15 años, se cursará lunes y viernes a las 9 y abordará conceptos de introducción a la fotografía y composición.
También se ofrecerá Diseño Gráfico, para mayores de 15 años, los martes y jueves a las 9, con contenidos vinculados al diseño y la elaboración de piezas de comunicación.
La propuesta de Producción Audiovisual, para mayores de 15 años, tendrá clases lunes y viernes a las 11 y trabajará sobre filmación, edición y postproducción de video.
Para quienes quieran iniciarse en programación estará Desarrollo Web, destinado a mayores de 18 años, los martes y jueves a las 11. El curso brindará conocimientos básicos de HTML, CSS y JavaScript mediante el framework Antigravity.
Modelado e Impresión 3D se dictará lunes y miércoles a las 14, para mayores de 15 años. No requiere conocimientos previos y permitirá conocer las bases de la impresión 3D, el modelado y el uso de los equipos.
Otra de las alternativas será Community Manager, para mayores de 18 años, con dos grupos disponibles los martes y jueves a las 14 y a las 16. El contenido incluye una introducción al marketing y herramientas de escritura para redes sociales.
Para chicos y chicas de entre 8 y 15 años se dictará Robótica, los lunes y miércoles a las 16, con actividades de electrónica aplicada a proyectos con Arduino.
Por último, Producción Musical Digital, para mayores de 15 años, tendrá clases los martes y jueves a las 18. Se trabajará en la creación de ritmos, el uso de sintetizadores y el armado de secuencias con Ableton Live.
Cursos en el Punto Digital del CAMu
En el Punto Digital del CAMu también habrá cuatro propuestas. Alfabetización Digital, destinada a adultos mayores, se dictará lunes y miércoles a las 9 y estará orientada al manejo básico de computadoras y navegadores.
Para mayores de 18 años se ofrecerá Inteligencia Artificial, los martes y jueves a las 9. El curso abordará el uso de herramientas de IA en el ámbito laboral, además de aspectos vinculados con la ética y las buenas prácticas.
También estará disponible Ofimática, los lunes y miércoles a las 11, con contenidos sobre procesamiento de textos y hojas de cálculo mediante LibreOffice y Google Docs.
Finalmente, Diseño Gráfico para Redes Sociales, para mayores de 18 años, tendrá clases los lunes y viernes a las 17:30 y estará enfocado en la creación de piezas gráficas para comunicación en redes sociales.
Las personas interesadas pueden acercarse a cualquiera de los dos puntos digitales durante los horarios de inscripción y consultar por los cupos disponibles.
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