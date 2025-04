Viento en Río Negro y Neuquén este domingo: anunciaron ráfagas superiores a 50 km/h

Comenzó el fin de semana y el viento fue el gran protagonista en todo el Alto Valle durante esta sábado y el pronóstico indica que continuará de la misma forma este domingo. No se esperan lluvias ni tampoco una jornada muy fría. Las ráfagas podrían alcanzar los 50 km/h. ¿Cuál será el peor horario?

Según indicó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, en Villa Regina las lluvias débiles y dispersas que hubo durante las primeras horas de este viernes, y que cesaron durante el sábado, permanecerán de la misma manera este domingo en todo el Alto Valle.

Clima en Villa Regina: cielo cubierto y máxima de 20 °C

De acuerdo a la estimación de AIC, en Villa Regina, durante la jornada del domingo la temperatura máxima alcanzará los 20 °C, mientras que la mínima oscilará en los 9 °C. Se prevé que durante el día y noche, el cielo este completamente cubierto.

Respecto al viento, será proveniente del este, con una velocidad de 23 km/h en horas del día, mientras que, por la noche, ascenderá a los 35 km/h. También, habrá ráfagas de viento que se intensificarán en el transcurso del día, alcanzando los 54 km/h.

Así será el clima este domingo en Roca: ráfagas superiores a los 53 km/h

En General Roca, de acuerdo a los detalles que compartió AIC, la máxima será de 21 °C y se espera que la mínima sea de 9 °C. El viento proveniente desde el noreste y este. Tendrá su menor intensidad durante el día, cuando según lo que indica el pronóstico, alcanzará los 26 km/h. Luego, en horas de la noche, se incrementará a 32 km/h.

Pronosticaron presencia de ráfagas que superarán los 50 km/h y se mantendrán a lo largo de toda la noche del sábado, aunque en el día no serán superiores a 26 km/h. El pronóstico señala que el cielo estará cubierto durante todo el domingo.

El panorama en Bariloche: AIC pronosticó una mínima de 2 °C y lluvias débiles y dispersas

En Bariloche, se viene el frío. Según indica la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, la temperatura no será superior a 13 °C y la mínima se aguarda que no sea mayor a los 2 °C. Sin embargo, la buena noticia llega desde el lado del viento, que promediará entre los 6 y 11 km/h, y ráfagas que no se intensificarán, ya que no llegarán a ser mayores a los 17 km/h. Serán procedentes del sureste y sur

En el curso del día domingo, el cielo estará cubierto. Después, en horas de la noche, anticipan lluvias débiles y dispersas.

A la espera de próximas lluvias para el lunes, Viedma tendrá una temperatura máxima de 18 °C

En la capital rionegrina, AIC indica la lluvia no estará «presente» a lo largo del domingo. El cielo se mantendrá parcialmente nublado en horas del días, aunque estará cubierto en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura, la máxima será de 18 °C, un diferencia de tan solo dos grados respecto al sábado, disminuyendo a 6 °C al final del domingo. Si bien advierten presencia de viento, no es necesario preocuparse. No superará los 21 km/h, provenientes desde el sureste y este.

Algo similar ocurrirá con las ráfagas, que alcanzarán su mayor magnitud a lo largo del día, a 28 km/h y si bien descenderá, la diferencia no será notoria, debido a que el pronóstico señala 25 km/h.

Ráfagas y cielo cubierto en Neuquén durante el domingo: el detalle

De acuerdo a la estimación de AIC, en Neuquén, respecto a la jornada del domingo, previo a las tormentas eléctricas que se avecinan para el lunes la temperatura máxima será de 21 °C, mientras que la mínima oscilará en los 9 °C. Se prevé que durante el día y noche el cielo este completamente cubierto.

Respecto al viento, será proveniente del este, con una velocidad de 28 km/h en horas del día, mientras que, por la noche, ascenderá a los 33 km/h. También, habrá ráfagas de viento que se intensificarán en el transcurso del día, alcanzando los 30 km/h, y 50 km/h en la noche.