Viernes de tormentas, lluvias y nevadas en Neuquén y Río Negro: ¿Cuándo llega el alivio?

El viernes será la jornada clave Neuquén y Río Negro, con un marcado descenso de la temperatura y la presencia de vientos moderados con ráfagas fuertes, que se extenderán durante todo el fin de semana. Así lo anticipó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) en su último informe.

De acuerdo al organismo, las próximas 48 horas estarán signadas por un clima templado e inestable, con períodos de viento hacia la tarde y la noche. El viernes marcará el inicio de un cambio de escenario, con aire más frío y condiciones más severas.

Hacia el domingo, las temperaturas comenzarán a recuperarse de manera paulatina, aunque el viento seguirá presente en buena parte de Neuquén y Río Negro.

Neuquén: entre el alivio térmico y el regreso de la inestabilidad

El tiempo en Neuquén capital se presenta variable en los próximos días, con jornadas frescas y la presencia de viento intenso que marcará el pulso del fin de semana.

El viernes, la jornada será inestable, se prevén tormentas aisladas, especialmente hacia la noche. La temperatura descenderá con una máxima de 11°C y una mínima de 0°C, mientras que el viento soplará con intensidad, con ráfagas de hasta 58 km/h.

Roca y Cipolletti: tormentas el viernes y viento fuerte todo el fin de semana

En el Alto Valle rionegrino, el clima presentará condiciones variables con temperaturas frías y viento intenso, especialmente entre viernes y sábado.

El viernes será la jornada más complicada: se esperan tormentas aisladas, con una máxima de apenas 12°C y mínima de 0°C. El viento del oeste alcanzará ráfagas de hasta 64 km/h, lo que podría reducir la visibilidad en rutas de la región.

San Martín de los Andes: nevadas y viento blanco hacia el fin de semana

El clima cordillerano se presenta con temperaturas muy bajas y condiciones adversas que se intensificarán hacia el fin de semana, cuando podría registrarse viento blanco en la zona.

El viernes el tiempo se mantendrá inestable durante el día y nevadas débiles en la noche. Las temperaturas descenderán todavía más, con máximas de -2°C y mínimas de -8°C, acompañadas por ráfagas de hasta 54 km/h.

Bariloche: nevadas, tormentas y viento intenso hacia el sábado

En la cordillera rionegrina, Bariloche transita días con clima adverso que combinará nevadas, posibles tormentas y un fuerte temporal de viento para el fin de semana.

El viernes podría presentar tormentas aisladas, aunque con temperaturas muy bajas: máxima de apenas 2°C y mínima de -6°C. El viento se mantendrá moderado, con ráfagas de entre 38 y 48 km/h del oeste

Viedma: lluvias y viento este viernes

En la capital rionegrina, el clima tendrá un arranque con inestabilidad y viento fuerte, aunque hacia el domingo y lunes se esperan condiciones más estables y con ascenso de la temperatura.

El viernes el tiempo estará inestable, pero hacia la noche se espera cielo despejado. La máxima rondará los 12°C, con una mínima de 0°C, y vientos del sudoeste con ráfagas de hasta 41 km/h.