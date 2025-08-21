¿Lluvias en el Alto Valle?: jueves con viento y temperaturas primaverales en Neuquén y Río Negro

Alerta por fuertes vientos y lluvias en Chubut y Tierra del Fuego este viernes. Foto: archivo.

Este jueves se vivirá una jornada inestable en el Alto Valle. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional se espera un día con temperaturas agradables, cielos con periodos cubiertos y precipitaciones al final del día. Además, el viento se hará presente con ráfagas de hasta 69 km/m.

Según el SMN para este jueves habrá temperaturas mínimas que rozarán los 6°C y máximas que alcanzarán los 18°C.

En cuanto a los cielos, estarán despejados durante las primeras horas del día y luego comenzarán a cubrirse. Junto a las nubes llegarán las posibles lluvias que se esperan para la tarde.

Además, habrá fuertes vientos con ráfagas que variarán entre los 50 km/h y los 69 km/h.

Se aproxima un frente polar: nieve y frío en la cordillera de Neuquén este fin de semana, qué pasa en el Alto Valle

Un aire polar avanzará sobre la región durante el fin de semana, provocando un marcado descenso de las temperaturas y condiciones inestables en gran parte de Neuquén y Río Negro, según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). Qué pasa en el Alto Valle.

En la Cordillera se esperan lluvias y nevadas, mientras que en los valles, la meseta y la costa se registrarán jornadas frías con vientos fuertes, altas presiones y probables heladas, especialmente durante la noche y primeras horas de la mañana.