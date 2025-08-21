La nieve cubrió Caviahue Copahue y el cerro reabre sus puertas: la magia del invierno vuelve a las pistas

Caviahue-Copahue amaneció este jueves cubierto por un manto blanco que transformó nuevamente al paisaje en una postal de invierno. Tras varios días de espera por las nevadas, la nieve regresó con intensidad y permitió que desde el área de Turismo confirmaran la reapertura del cerro a partir de este sábado.

Las recientes precipitaciones aseguraron la cantidad y calidad de nieve necesarias para poner en marcha tanto las pistas. De esta manera, los visitantes podrán volver a disfrutar de las actividades de esquí y snowboard, además de recorrer los bosques de araucarias bajo condiciones óptimas.

Caviahue Copahue se viste de invierno. Foto: Valen Caviahue.

«La montaña vuelve a estar lista para que vivamos juntos la magia del invierno», destacaron desde Turismo, los prestadores turísticos ven en esta reapertura una oportunidad clave para extender la temporada.

Un manto de nieve cubre Caviahue-Copahue. Foto: Valen Caviahue.

Un destino completo en la cordillera neuquina: esquí, termas y el imponente volcán Copahue

Caviahue-Copahue, uno de los destinos más elegidos de la cordillera neuquina, combina el atractivo del centro de esquí con el encanto de las termas y la belleza del volcán Copahue. Con las nevadas recientes, el entorno recuperó su esplendor invernal, lo que promete un fin de semana con gran afluencia de turistas.

El invierno vuelve a la cordillera neuquina con paisajes que parecen de cuento. Foto: Valen Caviahue.

Con las montañas vestidas de blanco y la infraestructura lista, Caviahue se prepara para recibir a cientos de turistas que este fin de semana podrán volver a vivir la experiencia completa de la nieve neuquina.