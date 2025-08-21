¿Cómo estará el tiempo este viernes 22 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nubosidad variable. Lluvias y nevadas en cordillera. Viento moderado a regular del oeste con ráfagas. MIN -1°C /// MAX 4°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Parcialmente nublado a despejado. Ocasionales nevadas aisladas. Viento moderado a regular del sudoeste con ráfagas. MIN -4°C /// MAX 6°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Nubosidad variable. Algunas nevadas y lluvias en cordillera. Viento moderado a regular del oeste con ráfagas en cotas altas. MIN -1°C /// MAX 6°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Nubosidad variable. Probables nevadas y lluvias en cordillera. Viento moderado a regular del oeste con ráfagas. MIN 0°C /// MAX 8°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Parcialmente nublado a despejado. Algunos chaparrones en la madrugada en valle medio. Viento moderado a regular del sudoeste con ráfagas. MIN 3°C /// MAX 12°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Parcialmente nublado a despejado. Algunos chaparrones en la madrugada. Mejorando. Viento moderado a regular del sudoeste. MIN 4°C /// MAX 12°C