ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

¿Cómo estará el tiempo este viernes 22 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

Continúan las lluvias y nevadas de variada intensidad en la cordillera, con descenso de la temperatura. Se mantienen estas condiciones hasta el lunes. Vientos moderados que se mantienen hasta el fin de semana en el resto de la región.

Redacción

Por Redacción

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nubosidad variable. Lluvias y nevadas en cordillera. Viento moderado a regular del oeste con ráfagas. MIN -1°C /// MAX 4°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Parcialmente nublado a despejado. Ocasionales nevadas aisladas. Viento moderado a regular del sudoeste con ráfagas. MIN -4°C /// MAX 6°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Nubosidad variable. Algunas nevadas y lluvias en cordillera. Viento moderado a regular del oeste con ráfagas en cotas altas. MIN -1°C /// MAX 6°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Nubosidad variable. Probables nevadas y lluvias en cordillera. Viento moderado a regular del oeste con ráfagas. MIN 0°C /// MAX 8°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Parcialmente nublado a despejado. Algunos chaparrones en la madrugada en valle medio. Viento moderado a regular del sudoeste con ráfagas. MIN 3°C /// MAX 12°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Parcialmente nublado a despejado. Algunos chaparrones en la madrugada. Mejorando. Viento moderado a regular del sudoeste. MIN 4°C /// MAX 12°C


Temas

Neuquén

Pronóstico del Tiempo

Río Negro

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios