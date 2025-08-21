¿Cómo estará el tiempo este viernes 22 de agosto 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Continúan las lluvias y nevadas de variada intensidad en la cordillera, con descenso de la temperatura. Se mantienen estas condiciones hasta el lunes. Vientos moderados que se mantienen hasta el fin de semana en el resto de la región.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Nubosidad variable. Lluvias y nevadas en cordillera. Viento moderado a regular del oeste con ráfagas. MIN -1°C /// MAX 4°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Parcialmente nublado a despejado. Ocasionales nevadas aisladas. Viento moderado a regular del sudoeste con ráfagas. MIN -4°C /// MAX 6°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Nubosidad variable. Algunas nevadas y lluvias en cordillera. Viento moderado a regular del oeste con ráfagas en cotas altas. MIN -1°C /// MAX 6°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Nubosidad variable. Probables nevadas y lluvias en cordillera. Viento moderado a regular del oeste con ráfagas. MIN 0°C /// MAX 8°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Parcialmente nublado a despejado. Algunos chaparrones en la madrugada en valle medio. Viento moderado a regular del sudoeste con ráfagas. MIN 3°C /// MAX 12°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Parcialmente nublado a despejado. Algunos chaparrones en la madrugada. Mejorando. Viento moderado a regular del sudoeste. MIN 4°C /// MAX 12°C
