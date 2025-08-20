Se aproxima un frente polar: nieve y frío en la Cordillera de Neuquén este fin de semana, qué pasa en el Alto Valle

Un aire polar avanzará sobre la región durante el fin de semana, provocando un marcado descenso de las temperaturas y condiciones inestables en gran parte de Neuquén y Río Negro, según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). Qué pasa en el Alto Valle.

En la Cordillera se esperan lluvias y nevadas, mientras que en los valles, la meseta y la costa se registrarán jornadas frías con vientos fuertes, altas presiones y probables heladas, especialmente durante la noche y primeras horas de la mañana.

Neuquén: fin de semana con viento fuerte

Este jueves Neuquén se presenta con un cielo mayormente cubierto durante la mayor parte del día, aunque se espera que hacia la noche se despeje parcialmente. La temperatura alcanzará una máxima de 17 ºC y descenderá a una mínima de 1 ºC durante la noche. El viento soplará desde el sector sudoeste a 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 53 km/h.

El viernes se espera un día inestable con cielo despejado hacia la noche, temperaturas entre 11 ºC y 1 ºC, y vientos del sector SOO con ráfagas de hasta 60 km/h.

El sábado el clima mejorará con cielo despejado durante el día y parcialmente nublado por la noche, temperaturas entre 14 ºC y 0 ºC, y vientos con ráfagas que podrían alcanzar los 61 km/h.

El domingo se espera cielo cubierto durante el día y despejado y ventoso por la noche, con temperaturas entre 19 ºC y 5 ºC, y vientos del sector oeste con ráfagas que podrían superar los 75 km/h.

Roca y Cipolletti: fin de semana con ráfagas de hasta 67 km/h

Este jueves Roca y Cipolletti registrarán un cielo mayormente cubierto durante el día, aunque hacia la noche se espera que se despeje parcialmente. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 18 ºC y una mínima de 1 ºC. El viento soplará desde el sector sudoeste (SO) a 12 km/h durante el día, aumentando a 45 km/h por la noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 67 km/h.

El viernes se esperan posibles tormentas durante el día y cielo despejado por la noche, con temperaturas entre 11 ºC y 0 ºC y vientos del SOO con ráfagas de hasta 60 km/h.

El sábado el clima mejorará con cielo despejado durante el día y mayormente cubierto por la noche, temperaturas entre 14 ºC y 0 ºC, y vientos del sector oeste (OO) con ráfagas que podrían alcanzar los 58 km/h.

El domingo se espera cielo cubierto durante el día y despejado por la noche, con temperaturas entre 19 ºC y 4 ºC, y vientos con ráfagas de hasta 65 km/h.

San Martín de los Andes: fin de semana con cielo cubierto y ventoso

Este jueves San Martín de los Andes continuará con nevadas débiles durante la mañana y se espera que durante la noche el cielo se mantenga cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 0 ºC y una mínima de -6 ºC. El viento soplará desde el sector oeste a 13 km/h durante el día y 15 km/h por la noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 36 km/h.

El viernes se espera un día inestable y nevadas débiles durante la noche, con temperaturas entre -2 ºC y -5 ºC y vientos del OO con ráfagas de hasta 44 km/h. La presión oscilará entre 1019 hPa y 1030 hPa.

El sábado el cielo se mantendrá cubierto durante el día y habrá nevadas débiles por la noche, con temperaturas entre 0 ºC y -1 ºC, y vientos del OO con ráfagas de hasta 59 km/h.

El domingo se espera cielo cubierto y ventoso durante el día e inestable por la noche, con temperaturas entre 3 ºC y 2 ºC, y vientos del OO con ráfagas que podrían alcanzar los 86 km/h.

Bariloche: fin de semana con lluvias débiles

Este jueves Bariloche presentará lluvias débiles y dispersas durante la mayor parte del día, con un cielo inestable hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 3 ºC y una mínima de -7 ºC. El viento soplará a 21 km/h tanto en el día como en la noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 41 km/h.

El viernes se espera un día inestable durante la jornada y mayormente despejado por la noche, con temperaturas entre 2 ºC y -6 ºC, y vientos del OO con ráfagas de hasta 46 km/h. La presión oscilará entre 1017 hPa y 1027 hPa.

El sábado el cielo se mantendrá mayormente cubierto durante el día y cubierto y ventoso por la noche, con temperaturas entre 3 ºC y 2 ºC, y vientos del OO con ráfagas de hasta 61 km/h.

El domingo se espera cielo cubierto y ventoso durante el día y cubierto por la noche, con temperaturas entre 6 ºC y 5 ºC, y vientos que podrían alcanzar ráfagas de hasta 92 km/h provenientes del ONO y OO.

Viedma: fin de semana con cielo despejado y temperaturas agradables

Este jueves Viedma registrará lluvias débiles y dispersas durante la jornada, con un cielo inestable hacia la noche. Las temperaturas oscilarán entre una máxima de 19 ºC y una mínima de 3 ºC. El viento soplará a 29 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 49 km/h.

El viernes se espera un día inestable durante toda la jornada, con temperaturas entre 11 ºC y 1 ºC y vientos con ráfagas de hasta 42 km/h.

El sábado el cielo se presentará despejado durante el día y parcialmente nublado por la noche, con temperaturas entre 14 ºC y 2 ºC, y vientos con ráfagas de hasta 36 km/h.

El domingo se espera cielo mayormente cubierto durante el día y despejado por la noche, con temperaturas entre 17 ºC y 4 ºC, y vientos con ráfagas de hasta 65 km/h.